Puesto de persona más rica del mundo de Musk amenazado por Ellison, de Oracle

El multimillonario Elon Musk podría dejar de ser la persona más rica del mundo, superado por el cofundador de Oracle, Larry Ellison, cuyo gigante del software apunta a masivas ganancias en inteligencia artificial.

Ellison, de 81 años, ganó alrededor de US$100.000 millones el miércoles cuando las acciones de Oracle se dispararon luego de fuertes ganancias de su empresa en el campo de la inteligencia artificial.

Ese aumento elevó la fortuna total de Ellison a unos US$395.000 millones, en comparación con los aproximadamente US$440.000 millones de Musk, según el índice en tiempo real de multimillonarios de Forbes.

Un índice de riqueza de Bloomberg situó la fortuna de Ellison ligeramente por delante de la de Musk, designando al jefe de Oracle como el número uno en este momento.

La diferencia en los cálculos se relaciona con cómo se estiman algunas de sus enormes participaciones.

Ellison y Musk son amigos cercanos, y el jefe de Oracle a menudo ha acudido en ayuda de Musk durante períodos desafiantes en la carrera del magnate de Tesla.

Invirtió más de US$1000 millones en la compra de Twitter por parte de Musk y formó parte de la junta directiva de Tesla durante muchos años.

La participación más fácilmente estimada de Musk es Tesla, cuyas acciones han caído en 2025 en medio de ventas estancadas atribuidas en parte a la asociación de Musk con figuras políticas de extrema derecha.

A principios de este mes, Tesla dio a conocer una propuesta de compensación para Musk que podría superar el billón de dólares para 2035 si la compañía alcanza objetivos ambiciosos.

Los accionistas votarán sobre el plan en noviembre.

Ellison, un partidario desde hace mucho tiempo del presidente Donald Trump, posee más del 40% del capital de Oracle, según S&P Capital IQ.

La CEO de Oracle, Safra Catz, calificó el trimestre recién terminado como "asombroso" mientras la empresa firmó "cuatro contratos de miles de millones de dólares con tres diferentes clientes".

Oracle proyectó que los ingresos de su negocio en la nube crecerían un 77% en el año fiscal actual a US$18.000 millones.

