Purdy lidera a 49ers en victoria 26-8 sobre Browns arruinando debut de Sanders en casa

CLEVELAND (AP) — Brock Purdy corrió para un touchdown y pasó para otro en la segunda mitad, y los 49ers de San Francisco arruinaron el primer inicio en casa de Shedeur Sanders al derrotar el domingo 26-8 a los Browns de Cleveland.

Cleveland tomó una ventaja de 8-7 al final del segundo cuarto cuando Sanders se conectó con Harold Fannin para un touchdown de 34 yardas y la carrera de Quinshon Judkins añadió la conversión de dos puntos. Pero San Francisco (9-4) anotó los siguientes 19 puntos en su tercera victoria consecutiva.

Los tres touchdowns de San Francisco vinieron en jugadas cortas: dos como resultado de recuperar balones perdidos y otro después de un regreso de despeje de 66 yardas por Skyy Moore.

Purdy completó 16 de 29 para 168 yardas. Corrió dos yardas en una jugada personal en el tercer cuarto y luego lanzó un pase de touchdown de siete yardas a Jauan Jennings en el cuarto cuarto.

La estrella de San Francisco, Christian McCaffrey, terminó con 74 yardas totales (53 por tierra, 21 por recepción) y un touchdown, con la mayoría de sus yardas en la segunda mitad.

Sanders completó 16 de 25 pases para 149 yardas y un touchdown para Cleveland (3-9). Fue capturado tres veces. Judkins tuvo 91 yardas por tierra en 23 acarreos.

