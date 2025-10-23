Putin no fue "honesto ni sincero" con Trump, dice secretario del Tesoro de EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, no fue "ni honesto ni sincero" durante sus conversaciones con Donald Trump sobre la guerra de Ucrania, por lo que Washington ha decidido imponer a Moscú sanciones más amplias y estrictas, declaró este miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El presidente Trump está "decepcionado con el estado actual de estas conversaciones", dijo Bessent a Fox Business.

"El presidente Putin no fue ni honesto ni sincero cuando acudió a la mesa" de negociaciones, añadió.

Bessent anunció antes que Washington va a endurecer las sanciones contra Rusia, una medida que la UE también adelantó el miércoles contra el petróleo y el gas rusos en un intento de cortar la financiación de Moscú.

Trump y Putin tenían previsto reunirse en Budapest para tratar el conflicto en Ucrania, pero el mandatario estadounidense amenazó el martes con cancelar el encuentro.

