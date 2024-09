Qué dice la prensa de Estados Unidos tras el debate entre Donald Trump vs. Kamala Harris

El debate presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump en Filadelfia, Pensilvania, a poco menos de dos meses de las elecciones 2024 en Estados Unidos, dejó reacciones de todo tipo. Al finalizar el evento, diversos analistas políticos, medios de comunicación y usuarios en redes sociales dieron su veredicto sobre quién ganó el debate.

En un cara a cara cargado de fuertes cruces, ambos candidatos intercambiaron sus opiniones y propuestas a través de diversos bloques de grandes temas como economía, inmigración, aborto y política exterior. Aunque el micrófono de cada participante permaneció apagado mientras el otro hablaba, tal como establecían las reglas del evento, la vicepresidenta y el exmandatario se interrumpieron reiteradas veces, en ocasiones con frases que rápidamente se volvieron virales en las redes.

Martha Raddatz, corresponsal jefe de asuntos globales de ABC News, comentó: “Está claro que Kamala Harris quería ser la candidata del futuro. Donald Trump parecía enfadado en los primeros cuatro minutos. Creo que lo vimos muy serio al principio, nunca parecía mirarla; tan solo estaba enojado, realmente gritando en algunos puntos”.

Aunque la analista dijo que Trump parecía tener “un plan para hablar de lo que él veía como un próximo mandato”, planteó: “No creo que hayamos oído mucha política y planes en ninguno de los dos lados”, y agregó: “Tenías a Kamala Harris examinándolo, basándose en él una y otra vez. Los micrófonos se silenciaban cuando no estaban hablando, pero muchas veces ella no necesitaba un micrófono”.

Harris puso a Trump a la defensiva, según The New York Times y The Washington Post

En su portada, The Washington Post, señaló: “Harris mantuvo a Trump a la defensiva”. Por su parte, The New York Times consignó algo similar en su título principal: “Harris pone a Trump a la defensiva en un feroz debate”.

Abby Phillip, periodista de CNN, consideró que fue “un debate difícil para Trump”. “No necesitaba necesariamente cambiar, pero necesitaba ejecutar un plan que mantuviera a Harris bajo control. Eso no sucedió”, reflexionó. Luego de la transmisión, el medio hizo dejó un titular contundente en su sitio web: “Harris hace morder el anzuelo a Trump en un polémico debate”.

Por su parte, Jeff Zeleny, corresponsal de esa cadena estadounidense en la Casa Blanca, sentenció: “Trump mordió el anzuelo de Harris una y otra vez”.

Los títulos de los principales medios de comunicación estadounidenses reflejaron parte de ello en sus portadas. “Trump y Harris intercambian críticas en un acalorado debate”, tituló The Wall Street Journal; mientras que la CNN afirmó: “Miradas de reojo, teorías conspirativas, discusiones: el debate fue intenso, con Harris y Trump enfrentándose”.

Fox News rescató: “La campaña de Harris pide un segundo debate presidencial contra Trump: ‘Fue divertido’”. En ese sentido, el periodista de CNN Kevin Liptak analizó: “El debate fue personal y punzante, y Harris logró provocar a Trump para que se enfadara. Por esa razón, la campaña de Harris pide esta noche otra ronda”.

“Fue mi mejor debate”: la reflexión de Donald Trump al final del evento

Al salir del debate, el expresidente Trump respondió algunas preguntas de los periodistas en una rueda de prensa. “Pensamos que fue mi mejor debate. Fue mi mejor debate, personalmente lo creo. Estamos teniendo muchas encuestas a favor nuestro, que ya se están haciendo”, consideró el candidato republicano.

Distintos medios de comunicación criticaron la parcialidad del evento. Por ejemplo, The New York Post tituló: “El gran debate: partidarios de Trump se enfurecen con moderados de ABC tras múltiples verificaciones de hechos del expresidente, y ninguna para Kamala: ‘Tres contra uno’”.

Otros, como CBS News, editorializaron con fuertes críticas al empresario republicano. “Trump repitió múltiples falsedades sobre los inmigrantes, la campaña de Harris, el aborto, el 6 de enero, y otros temas”, planteó el medio dentro de su nota principal.

¿Qué dijo Kamala Harris sobre su desempeño en el debate?

Por su parte, Harris también hizo una evaluación final, transmitida en la Watch Party de ABC News: “Creo que tuvimos un gran día, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer (...) “Está ajustado. Tenemos que ganar en Pensilvania. Y vamos a ganar en Pensilvania”, calificó.

