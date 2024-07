Qué es una autocracia, el término más consultado durante las elecciones en Venezuela

Escuchar

Luego de que Nicolás Maduro se adjudicara el triunfo electoral en Venezuela, el término “autocracia” se disparó en los motores de búsqueda de internet, tal como se evidencia en las métricas de Google Trends. Esa misma herramienta gratuita también muestra que hubo otras consultas relacionadas que aumentaron en paralelo, tales como “dictadura” y “totalitarismo”. Sin embargo, no todas significan lo mismo.

Tras que Nicolás Maduro se proclame ganador en Venezuela, se ha despertado un renovado interés en el término "autocracia", como lo demuestran las tendencias de búsqueda en Google Foto Facebook Nicolas Maduro

Según la Real Academia Española (RAE), “la autocracia se define como una forma de gobierno en la que la voluntad de una sola persona es la ley suprema”. Por lo tanto, la autocracia, del griego “autokráteia”, que significa “el poder por sí mismo”, es un sistema de gobierno en el que el poder supremo del Estado se concentra en las manos de una sola persona.

Este modelo de gobierno se caracteriza por la centralización absoluta del poder en un solo líder, cuyas decisiones no pueden ser cuestionadas o sometidas a ningún tipo de control externo. La figura que encabeza este tipo de régimen se conoce como autócrata, cuyas decisiones no están sujetas a ningún tipo de cuestionamiento, dado que no existen mecanismos legales que las regulen, controlen o limiten. En estos casos, no hay división de poderes, ya que todas las decisiones se unifican en una persona o institución.

Las elecciones en Venezuela se llevaron a cabo el pasado domingo 28 de julio Getty Images

Diferencias entre autocracia, dictadura y totalitarismo

Es importante destacar que, aunque a menudo se utilizan como sinónimos, autocracia, dictadura y totalitarismo no son necesariamente lo mismo. Cada término tiene sus propias connotaciones y características específicas. Así lo explica la RAE:

Dictadura: en Latinoamérica, el término dictadura es comúnmente conocido y se refiere a un régimen donde una persona o grupo concentra el poder mediante la fuerza al reprimir los derechos humanos y las libertades individuales. La dictadura es justamente una de las principales formas de autocracia.

en Latinoamérica, el término dictadura es comúnmente conocido y al reprimir los derechos humanos y las libertades individuales. La dictadura es justamente Totalitarismo: doctrina y regímenes políticos, desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial.

LA NACION