Qué esperar el día de las elecciones en Georgia

WASHINGTON (AP) — Los votantes de Georgia probablemente volverán a desempeñar un rol decisivo en la elección presidencial del 5 de noviembre, aun cuando muchos están ocupados en reponerse y reconstruir sus hogares tras los devastadores efectos del huracán Helene.

Tanto la vicepresidenta demócrata Kamala Harris como el expresidente republicano Donald Trump han visitado Georgia en semanas recientes para inspeccionar los daños y reunirse con funcionarios y habitantes afectados por Helene. El impacto exacto del huracán en las elecciones, incluyendo la infraestructura electoral del estado, es difícil de calcular y probablemente no se sabrá sino hasta después de las elecciones.

Aun así, Georgia sigue siendo uno de los trofeos más preciados en las elecciones presidenciales. El estado desempeñó un papel clave en 2020, cuando Joe Biden se convirtió en el primer candidato demócrata en llevarse el estado desde que lo hizo Bill Clinton en 1992. Biden derrotó a Trump en Georgia por menos de un cuarto de punto porcentual, un margen de 11.779 votos.

Los esfuerzos de Trump por anular esos resultados están al centro de un caso penal en el condado Fulton, aunque está actualmente en pausa mientras el equipo legal del expresidente impulsa gestiones para excluir del caso a la fiscal general y para que la causa sea anulada. La Corte de Apelaciones de Georgia escuchará esos argumentos después de las elecciones. Willis se ha postulado para otro período y figurará en la boleta en noviembre, contra la abogada republicana Courtney Kramer.

Ni el gobernador de Georgia ni los escaños senatoriales están en la balanza este año, y ninguno de los 14 escaños para la Cámara de Representantes es considerado competitivo. En la Legislatura estatal, donde los republicanos controlan ambas cámaras, los 56 escaños senatoriales y 180 escaños de la cámara baja están en juego. Los demócratas esperan poder mermar la mayoría republicana pero no han considerado a la Legislatura de Georgia como una de sus prioridades este año, como sí lo han hecho en otros estados.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Georgia:

5 de noviembre.

7 p.m., hora del este

16, asignados al ganador del estado.

Presidenciales: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green).

Para la Cámara de Representantes federal, fiscal del Distrito Jurídico de Atlanta, Senado estatal, Cámara de Representantes estatal y varias medidas electorales.

Las leyes estatales de Georgia permiten a los funcionarios electorales empezar a tabular las boletas enviadas por correo las 7 a.m. el día de las elecciones. Por ende, los primeros votos la noche del día electoral incluirán muchas de esas boletas por correo así como aquellas entregadas en persona muy temprano. Por lo general estos votos tienden a inclinarse por los demócratas, desde que el tema de los votos tempranos o por correo se politizó en las elecciones de 2020. Esto sugiere que un candidato demócrata en una competencia reñida podría ir ganando al principio del escrutinio tras el cierre de urnas y luego ir parejo o perder una vez que los demás votos son contados.

En las elecciones de 2022 para el Senado federal, por ejemplo, el senador demócrata Raphael Warnock llevaba una ventaja de alrededor de 40 puntos porcentuales sobre el republicano Herschel Walker al principio, pero el margen se redujo a menos de 1 voto porcentual después de unas dos horas y allí se quedó el resto del conteo y hasta el fin de la certificación. Los votos por correo o tempranos comprendieron 64% de todos los votos en esa elección.

En septiembre, la Junta Electoral de Georgia adoptó una nueva norma que requiere a todos los trabajadores electorales contar manualmente el número de boletas depositadas en su centro de votación. Los críticos temían que ese cambio de último minuto podría crear el caos en las oficinas electorales locales y demorar significativamente el escrutinio. Un juez de la Corte Superior del condado Fulton bloqueó la norma en octubre.

En las elecciones estatales, los republicanos tienden a tener un mejor desempeño en condados pequeños y rurales en el norte, centro y sureste del estado, mientras que a los demócratas por lo general les va mejor en los centros urbanos como Atlanta, Augusta, Columbus, Macon, Savannah y Ahens.

En particular, los condados en la zona metropolitana de Atlanta son vitales para ganar el estado, pero por razones diferentes. Fulton y DeKalb son abrumadoramente demócratas, dándole a Biden 73% y 83% de los votos en 2020. Hillary Clinton también ganó ambos condados de forma aplastante en 2016, pero con el 69% y el 81% de los votos, respectivamente. Perdió Georgia frente a Trump.

Cobb y Gwinnett son más competitivos, pero ambos se han inclinado por demócratas en elecciones recientes. Barack Obama perdió a ambos en sus dos campañas, mientras que Clinton se llevó a los dos pero por estrechísimos márgenes de 49% y 51%, respectivamente. A Biden le fue considerablemente mejor en 2020, ganando 56% y 59% de los votos en los dos condados. Trump no necesita ganar esos dos condados para ganar el estado, siempre y cuando Harris tenga allí los porcentajes que tuvo Clinton en 2016 y no los que tuvo Biden en 2020.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

No hay regla que obligue a un recuento obligatorio en Georgia, pero un candidato perdedor puede solicitar un recuento si el margen es igual o menor que el 0,5% del total de votos. La AP puede declarar un ganador en una contienda elegible para un recuento si determina que la ventaja del líder es demasiado grande para que un recuento o una impugnación legal cambie el resultado.

2020: Biden (D) 49.5%, Trump (R) 49.3%. Anuncio del ganador por parte de la AP: Jueves, 19 de noviembre de 2020, a las 7:58 p.m. hora del este.

8.243.104 (al 17 de octubre de 2024).

En las elecciones presidenciales de 2020: 65% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor de un 80% de todos los votos.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor de un 64% de todos los votos.

Los primeros votos fueron reportados el 3 de noviembre de 2020 a las 7:20 p.m. hora del este.

Para la medianoche hora del este: alrededor de 77% de todos los votos habían sido reportados.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Rebecca Reynolds, Adam Yeomans y Maya Sweedler.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

