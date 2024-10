Qué esperar el día de las elecciones en Iowa

WASHINGTON (AP) — Iowa tiene una larga historia como estado disputado en las elecciones presidenciales, pero cuando los votantes emitan su voto en las elecciones generales del 5 de noviembre, lo que más atención acaparará serán las contiendas electorales.

Los votantes decidirán las competitivas elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos que podrían decidir el control de la cámara, así como las elecciones legislativas estatales que podrían otorgar a los republicanos de Iowa una supermayoría a prueba de veto. También considerarán medidas electorales a nivel estatal que requerirían la ciudadanía para votar y modificar la línea de sucesión para gobernador.

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump competirán por los seis votos del Colegio Electoral del estado. Iowa tuvo uno de los márgenes de votos presidenciales más estrechos en las elecciones de 2000 y 2004, cuando votó por el demócrata Al Gore y luego por el republicano George W. Bush. Barack Obama fue el último demócrata en ganar el estado en 2008 y 2012.

Los cambios en las tendencias políticas del estado desde entonces pueden haber alejado aún más a Iowa del alcance de los demócratas. El Partido Republicano tiene todos los escaños del Congreso de Iowa, la gobernación, la mayoría de los cargos estatales y mayorías asimétricas en la Legislatura estatal. Trump ganó Iowa por cómodos márgenes en 2016 y 2020. Este año, ninguno de los candidatos ni sus compañeros de fórmula han visitado Iowa desde que se convirtieron en los nominados de sus partidos.

En la contienda por la muy dividida Cámara de Representantes de Estados Unidos, dos titulares republicanos se enfrentan a competitivas candidaturas a la reelección. En el 1er Distrito, la representante Mariannette Miller-Meeks se enfrenta a una revancha con la demócrata Christina Bohannan, una exsenadora estatal que perdió ante Miller-Meeks en 2022 por un margen de 7 puntos. En el 3er Distrito, el representante republicano Zach Nunn busca un segundo mandato contra el demócrata Lanon Baccam, exadministrador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). Trump ganó el distrito del área de Des Moines por un margen de solo 0,4 puntos porcentuales. Los demócratas solo necesitan una ganancia neta de unos pocos escaños para recuperar el control de la Cámara de Representantes.

En la Legislatura estatal, los republicanos ya disfrutan de amplias mayorías en ambas cámaras y necesitan conseguir algunos escaños más en la Cámara de Representantes para lograr una supermayoría, aunque ya controlan la gobernación.

Los votantes también evaluarán dos enmiendas constitucionales. Una prohibiría a los gobiernos estatales y locales permitir el voto a los no ciudadanos y permitiría votar en las elecciones primarias a los jóvenes de 17 años que cumplan 18 en las elecciones generales. La otra medida aclararía la línea de sucesión en caso de que el vicegobernador del estado se convirtiera en gobernador.

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados acortar distancias. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, AP seguirá cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Iowa:

5 de noviembre.

9 de la noche, hora del este.

6, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Claudia De la Cruz (Party for Socialism and Liberation) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We The People) y otros dos.

1er Distrito Congresional: Miller-Meeks (R) vs. Bohannan (D).

3er Distrito Congresional: Nunn (R) vs. Baccam (D).

Medida electoral: Enmienda 1 (exigir la ciudadanía para votar y modificar la edad de voto).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, cámara baja estatal y Enmienda 2 (modificar la sucesión del gobernador).

2020: Trump (R) 53%, Biden (D) 45%. La AP anunció ganador el miércoles 3 de noviembre de 2020, a las 12:21 de la tarde, hora del este.

2.223.492 (hasta el 3 de septiembre de 2024).

En las elecciones presidenciales de 2020: 74% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2020: alrededor de 59% del total.

Votos emitidos antes de día de las elecciones en 2022: alrededor de 30% del total.

Los primeros resultados se dieron a conocer el 3 de noviembre de 2020 a las 10:11 de la noche, hora del este.

Para la medianoche, hora del este, se había dado a conocer el 82% del total de la votación.

Breaux informó desde Kansas City, Missouri. Hannah Fingerhut, periodista de The Associated Press, contribuyó a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.