"¡Qué gran idea!": Trump aprende de Sheinbaum y lanzará campañas preventivas antidroga

"¡Qué gran idea!", dijo el presidente Donald Trump dijo este miércoles que lanzará campañas de publicidad para la prevención del uso de drogas en Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de México, tra haber mantenido una conversación con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

Durante una cumbre de inversión en Miami, el republicano contó haber hablado sobre drogas con la presidenta mexicana, a quien calificó de mujer "maravillosa".

"Yo no fui muy amable", afirmó, reconociendo que se queja constantemente de la llegada masiva de migrantes por la frontera con México.

"Ella dijo algo que realmente me impactó", contó el presidente de 78 años.

Acto seguido narró el diálogo que mantuvieron.

"Le dije (...) 'no sois una gran nación consumidora de drogas'. Y ella dijo: 'No, no somos consumidores'".

"Consumidores. Qué palabra más interesante (...) ¿Y por qué?", afirma haberle preguntado.

"'Bueno, tenemos valores familiares muy fuertes'. Pero nosotros también los tenemos, le dije", contó.

"Además, hacemos mucha publicidad (...) ¡Oh! ¿quieres decir que haces publicidad sobre lo malas que son las drogas? 'Sí, lo hacemos. Gastamos mucho dinero en publicidad'", prosiguió el magnate.

"¡Increíble! Esa fue una gran conversación, porque vamos a gastar cientos de millones de dólares en publicidad sobre lo malas que son las drogas, para que los niños no las usen, que te devoran el cerebro, destruyen tus dientes, tu piel, tu todo", explicó Trump a una audiencia entregada.

El republicano dice haber dado las gracias a Sheinbaum.

"Tantas llamadas y nunca aprendí nada de nadie. Lo sé todo y nunca aprendí nada de nadie. Y hablé con esta mujer, tan pronto como lo dijo (...) dije exactamente ¡Qué gran idea!".

Donald Trump ha declarado la guerra a la migración ilegal y al tráfico de fentanilo, un opiáceo sintético que mata a decenas de miles de personas por sobredosis al año en Estados Unidos.

A principios de febrero Trump amenazó a México, así como a Canadá, con aranceles del 25% a todas las exportaciones si no redoblaban la lucha contra estos dos flagelos.

Desde entonces las autoridades mexicanas han multiplicado los anuncios sobre detenciones de narcos y decomisos de estupefacientes.

El mandatario aplazó la entrada en vigor de las tarifas aduaneras por un mes, hasta inicios de marzo, mientras negocia una salida con sus dos socios en el tratado de libre comercio T-MEC.

A cambio de la pausa en la imposición de aranceles, México desplegó a 10.000 militares a lo largo de los 3.100 km de frontera con Estados Unidos.

