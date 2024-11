Qué no hay que comprar en Black Friday 2024 en Estados Unidos, según los expertos

La fiebre de consumo que puede despertar el Black Friday puede llevar a tomar decisiones equivocadas. En algunos casos, por ofertas engañosas o bien porque hay otras fechas claves para comprar ciertos productos en Estados Unidos, con mejores precios que el Viernes Negro. ¿Cuáles son?

Andrea Woroch, experta en ahorro, detalló a CNBC cuáles son esos productos y servicios que es mejor no comprar en este Black Friday 2024 (29 de noviembre):

Lo que no hay que comprar en Black Friday

Productos de belleza y calzado . Suele haber mejores precios en el Cyber Monday, dijo Woroch.

. Suele haber mejores precios en el Cyber Monday, dijo Woroch. Viajes . Para quienes planean un viaje, el “Travel Tuesday” puede ser un buen momento para conseguir descuentos en tarifas aéreas, cruceros y paquetes turísticos, ya que muchos hoteles ofrecen entre un 20% y un 30% de descuento sobre las mejores tarifas disponibles. Los viajeros pueden consultar las ofertas del Travel Tuesday de 2023 para tener una idea de qué esperar este año.

. Para quienes planean un viaje, el “Travel Tuesday” puede ser un buen momento para conseguir descuentos en tarifas aéreas, cruceros y paquetes turísticos, ya que muchos hoteles ofrecen entre un 20% y un 30% de descuento sobre las mejores tarifas disponibles. Los viajeros pueden consultar las ofertas del Travel Tuesday de 2023 para tener una idea de qué esperar este año. Juguetes . En el caso de los juguetes, podría valer la pena esperar hasta las dos últimas semanas de diciembre, y las decoraciones navideñas son más baratas los últimos días antes de Navidad o justo después, según Woroch.

. En el caso de los juguetes, podría valer la pena esperar hasta las dos últimas semanas de diciembre, y las decoraciones navideñas son más baratas los últimos días antes de Navidad o justo después, según Woroch. Los equipos de ejercicio, la ropa de cama y la ropa blanca . Estos productos tienden a tener mayores descuentos durante las “ventas blancas” de enero, dijo

. Estos productos tienden a tener mayores descuentos durante las “ventas blancas” de enero, dijo Muebles y colchones. Suelen tener mejores ofertas durante otros fines de semana festivos durante el año, como el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos y el Día del Trabajo.

Qué conviene comprar en Viernes Negro

La jornada de ofertas del Black Friday es un buen momento para encontrar precios bajísimos en estos productos, según CBNC:

ropa de otoño (como franelas, vaqueros, abrigos y accesorios)

(como franelas, vaqueros, abrigos y accesorios) televisores

productos electrónicos de consumo

El 29 de noviembre llegará el Black Friday, el día no es feriado, pero es una tradición con más de 50 años en EE.UU.

Qué descuentos esperar en Black Friday 2024 en Estados Unidos

Según el informe Best Things to Buy on Black Friday 2024 de WalletHub, el 41% de los artículos de los principales minoristas no ofrecen descuentos en comparación con sus precios anteriores al Viernes Negro.

Los artículos en oferta tienen un descuento del 24%, en promedio, según la comparación que realizó ese sitio entre los anuncios del Black Friday con los precios de Amazon a principios de ese otoño.

La experta Andrea Cross dijo que, en general, los consumidores deben esperar descuentos de hasta el 30 por ciento en Viernes Negro.

“Esos días festivos se han diluido un poco porque los minoristas quieren maximizar los días de venta”, dijo a CNBC Adam Davis, director gerente de Wells Fargo Retail Finance. “Es fácil ver descuentos del 20% al 30%”, dijo Davis, pero “no necesariamente en toda la tienda”.

Descuentos en marcas premium durante el Black Friday

Según del minorista, algunas rebajas podrían ser de hasta el 50%, según Lauren Beitelspacher, profesora de marketing en Babson College. Sin embargo, las marcas premium, incluidas las empresas de ropa deportiva de alta gama como Nike, Alo o Lululemon, probablemente no ofrecerán descuentos superiores al 30%, dijo la experta a CNBC.

“Es un delicado equilibrio entre mantener la integridad de la marca premium y ofrecer promociones”. Con ese fin, los minoristas también intentarán atraer a los compradores para que gasten con incentivos, “Muchas tiendas también ofrecen recompensas adicionales cuando gastas una cierta cantidad en el Black Friday”, explicó Woroch.

LA NACION