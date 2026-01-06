Qué opinan los estadounidenses sobre la situación en Venezuela, según encuestas recientes

WASHINGTON (AP) — Hay pocas señales de que los seguidores del presidente Donald Trump querían que Estados Unidos se involucrara más en conflictos extranjeros antes de la reciente intervención militar en Venezuela, incluso cuando muchos republicanos muestran un apoyo inicial al suceso, según un análisis de Associated Press de encuestas recientes.

La mayoría de los estadounidenses querían que su gobierno se enfocara en 2026 en asuntos internos, como la atención médica y los altos costos, en lugar de en temas de política exterior, según una encuesta de AP-NORC realizada el mes pasado. Mientras tanto, las encuestas realizadas inmediatamente después de la operación militar que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro sugieren que muchos estadounidenses no están convencidos de que su gobierno deba intervenir para tomar el control del país.

Y a pesar de la sugerencia de Trump de que Estados Unidos podría asumir un papel más amplio en el hemisferio occidental, los republicanos en las encuestas del otoño pasado seguían oponiéndose en general a que su gobierno se involucrara más en los problemas de otros países.

Todavía hay espacio para que la opinión pública cambie a medida que la administración de Trump aclare sus próximos pasos para Venezuela. Pero podría ser un tema desafiante para el presidente republicano, especialmente dado el deseo de los estadounidenses de que el gobierno solucione los problemas económicos en casa.

La política exterior y el comercio de drogas no eran prioridades altas para muchos estadounidenses

Al comenzar el nuevo año, los estadounidenses eran menos propensos a querer que el gobierno se enfocara en la política exterior de lo que habían sido en años recientes.

Aproximadamente una cuarta parte de los adultos mencionaron temas de política exterior, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, Israel o la participación general en el extranjero, como algo que querían que el gobierno priorizara en 2026, según una pregunta abierta de AP-NORC que pidió a los encuestados compartir hasta cinco temas en los que querían que el gobierno trabajara en el próximo año. Eso fue menos que en los dos años anteriores, cuando aproximadamente un tercio consideraban que los temas extranjeros eran un enfoque importante. Casi nadie mencionó específicamente a Venezuela.

Maduro se declaró inocente de cargos federales de tráfico de drogas el lunes en Nueva York. Su captura siguió a ataques estadounidenses a barcos que, según la administración Trump, transportaban drogas. A pesar del enfoque de la administración Trump en el tema de las drogas, no figura en el tope de las listas de los estadounidenses sobre temas quieren que el gobierno se enfoque. Pocos ciudadanos mencionaron los problemas relacionados con las drogas como una prioridad, y fue principalmente un tema republicano. Aproximadamente uno de cada 10 republicanos lo mencionó, en comparación con casi ningún demócrata o independiente.

En cambio, los estadounidenses en general estaban más enfocados en asuntos internos, incluidos la atención médica, las preocupaciones económicas y el costo de vida, como prioridades principales para el gobierno.

Más estadounidenses dicen que su país no debe gobernar Venezuela

Los estadounidenses están divididos sobre la captura de Maduro, con muchos aún formando opiniones, según una encuesta realizada por The Washington Post y SSRS utilizando mensajes de texto durante el fin de semana. Aproximadamente cuatro de cada 10 aprobaron que el ejército fuera enviado a capturar a Maduro, mientras que aproximadamente la misma proporción se opuso. Aproximadamente dos de cada 10 no estaban seguros. Los republicanos aprobaron ampliamente la acción, mientras que los demócratas se opusieron en gran medida.

Casi la mitad de los estadounidenses, el 45%, se opusieron a que Estados Unidos tomara el control de Venezuela y eligiera un nuevo gobierno para el país. Aproximadamente nueve de cada 10 estadounidenses dijeron que el pueblo venezolano debería ser quien decida el futuro liderazgo de su país.

En diciembre, una encuesta de Quinnipiac encontró que aproximadamente seis de cada 10 votantes registrados se opusieron a la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Los republicanos estaban más divididos: aproximadamente la mitad estaba a favor, mientras que aproximadamente un tercio se oponía y el 15% no tenía una opinión.

Pocos republicanos querían que Estados Unidos se involucrara más en los problemas del mundo

Solo aproximadamente uno de cada 10 republicanos quería que Estados Unidos asumiera un "papel más activo" en la solución de los problemas del mundo, según una encuesta de AP-NORC de septiembre. Eran mucho menos propensos que los estadounidenses en general, o los demócratas e independientes, a decir que Estados Unidos debería involucrarse más. La mayoría de los republicanos, el 55%, dijo que el papel actual de Washington en los asuntos globales era "aproximadamente el correcto".

Podría ser una posición complicada para un presidente que se postuló con la promesa de poner "Estados Unidos Primero" y terminar con la participación del país en "guerras eternas". Aproximadamente siete de cada 10 votantes que apoyaron a Trump en las elecciones de 2024 dijeron que querían que Estados Unidos asumiera un papel "menos activo" en la solución de los problemas del mundo, según AP VoteCast, una encuesta de entrevistas con votantes registrados en los 50 estados.

En diciembre, los ciudadanos estaban en gran medida divididos sobre si Trump estaba cumpliendo su promesa de campaña de "Estados Unidos Primero", según una encuesta de Fox News. Aproximadamente la mitad sentía que estaba cumpliendo esa promesa, y una proporción similar sentía que la había abandonado.

Pero al menos en esa encuesta, que se realizó antes de la operación militar que removió a Maduro, los seguidores de Trump todavía lo apoyaban en gran medida: aproximadamente uno de cada 10 de los que votaron por Trump en 2024 sintieron que había abandonado la promesa de "Estados Unidos Primero", mientras que la gran mayoría sentía que la había cumplido.

