Qué saber sobre Larry Summers, que tomó una excedencia en Harvard por los emails de Epstein

WASHINGTON (AP) — Larry Summers llegó a tener tanto poder que se le denominó miembro del Comité para Salvar el Mundo. Ahora, está cada vez más aislado.

Summers, de 70 años, solicitó el miércoles una excedencia de su puesto de docente en la Universidad de Harvard tras la publicación, la semana pasada, de correos electrónicos que mostraban que tenía una relación amistosa con Jeffrey Epstein mucho después de que el financiero se declarara culpable de solicitar los servicios sexuales de una menor en 2008.

El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, que fue candidato a dirigir la Reserva Federal, ya había comenzado a retirarse de la vida pública tras la divulgación de los emails. Pero la decisión de dejar de dar clase en la universidad de la que fue presidente es especialmente llamativa para alguien que fue una figura destacada —y a veces polémica— en Washington y en el ámbito académico.

A continuación, lo que debe saber acerca de Summers.

Correos electrónicos recientes revelaron vínculos con Epstein

Los emails publicados la semana pasada mostraron que muchos en la vasta red de amigos de Epstein, de la que formaba parte Summers, mantuvieron el contacto mucho después de su declaración de culpabilidad en 2008. En un email enviado al financiero en 2019, Summers comentó las interacciones que había tenido con una mujer, escribiendo que “le dije qué estás haciendo. Ella dijo ‘Estoy ocupada’. Le dije que eres muy esquiva”.

Epstein, quien a menudo escribía con errores ortográficos y gramaticales, le respondió: “reaccionaste bien... la molestia muestra interés. , no quejarse demostró fortaleza”.

Cuando se le preguntó por esos mensajes la semana pasada, Summers emitió un comunicado en el que señaló que tenía “grandes remordimientos en mi vida” y que su relación con Epstein fue un “gran error de juicio”.

Epstein se suicidó en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba un juicio por cargos de abuso sexual y tráfico de menores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también ha enfrentado preguntas sobre su relación con Epstein, pidió al Departamento de Justicia y al FBI que investigaran los vínculos de Epstein con Summers y otros destacados demócratas, como el expresidente Bill Clinton y el donante Reid Hoffman. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo que ordenó a un fiscal federal de alto rango que dirija esa pesquisa apenas unos meses después de que su departamento afirmara que no había motivos suficientes para seguir investigando a los socios de Epstein.

Tras la publicación de los correos de la semana pasada, la oficina de Summers dijo que renunciaría a su puesto en la junta directiva de OpenAI, creador de ChatGPT. Representantes del Center for American Progress, un grupo de expertos progresista, y del Budget Lab en Yale también confirmaron que Summers ya no estaba vinculado a sus organizaciones.

Destaco asesor económico de la era Clinton

En los círculos económicos, Summers ya era muy conocido cuando Clinton llegó a la Casa Blanca en 1993. Fue uno de los académicos más jóvenes en obtener la titularidad en Harvard, a los 28 años, y luego ocupó un puesto importante en el Banco Mundial.

Pero su perfil a nivel nacional aumentó durante la presidencia de Clinton, cuando tuvo cargos de responsabilidad en el Departamento del Tesoro. Como subsecretario del Tesoro, fue una figura clave en los esfuerzos para contener una crisis financiera que se extendió por Asia. Eso hizo que apareciese en la portada de la revista Time junto al entonces secretario del Tesoro, Robert Rubin, y el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. El trío fue apodado Comité para Salvar al Mundo, lo que refleja el aura que rodeaba a muchos líderes económicos estadounidenses de la época.

Summers fue el último secretario del Tesoro de Clinton durante un período en el que un fervor desregulador se apoderó de ambos partidos en Washington. Fue uno de los demócratas que respaldó la legislación que elminó o erosionó muchas regulaciones financieras que habían regido Wall Street desde la Gran Depresión, un protagonismo que más tarde lo pondría en una situación difícil.

Retiró la candidatura para presidir la Fed

Con los demócratas fuera de la Casa Blanca, Summers regresó a Harvard en 2001 como presidente de la universidad. Su mandato se caracterizó por la agitación, especialmente tras un discurso en 2005 en una conferencia sobre la mejorara de la diversidad en ciencia e ingeniería. Sugirió que las mujeres estaban menos representadas en esos campos debido a una “aptitud intrínseca”.

Sus comentarios fueron calificados de sexistas. Summers renunció a la presidencia de la institución al final del año académico 2006, en medio de disputas con el profesorado y las repercusiones de sus palabras sobre las mujeres.

Cuando Summers regresó a Washington en 2009, Estados Unidos estaba sumido en su peor crisis económica desde la Gran Depresión. El presidente Barack Obama lo eligió para dirigir el Consejo Económico Nacional. Pero fue visto con escepticismo por muchos demócratas, especialmente por los del ala progresista del partido, que iba en ascenso, que lo culparon de ayudar a crear la inestabilidad financiera. Alegaron que fue uno de los que respaldó la desregulación que eliminó muchas de las salvaguardas del sistema bancario.

Incluso Clinton dijo a ABC News en 2010 que, aunque asumía la responsabilidad por haber firmado la ley, pensaba que Summers y Rubin se equivocaron al instarlo a optar por no regular los derivados. Se culpó a esos complejos instrumentos financieros de contribuir a la crisis.

Summers mantuvo una estrecha relación con Obama, quien lo consideró seriamente para suceder a Ben Bernanke como presidente de la Fed. Pero sus comentarios sobre las mujeres y las críticas a su papel en la desregulación financiera parecían demasiado para el Senado, donde estaba claro que no sería confirmado.

Summers se retiró de la carrera y Obama nominó a Janet Yellen, que fue la primera mujer en tomar las riendas del banco central.

___

Los periodistas de LA NACION Kimberlee Kruesi y Rodrique Ngowi contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.