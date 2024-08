Qué se sabe del piloto que trasladó a El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a Texas

Escuchar

Ha pasado menos de un mes desde que se dio a conocer la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y el caso no deja de generar preguntas. El famoso capo, cofundador del cartel de Sinaloa, reveló el pasado fin de semana, en una carta que su abogado hizo pública, que fue emboscado y engañado por Joaquín López Guzmán, quien lo habría secuestrado para subirlo a un avión y trasladarlo a Estados Unidos, pero hasta ahora poco se sabe del piloto que voló la aeronave.

Las incógnitas acerca del hombre que condujo el avión volvieron a tomar relevancia este lunes, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la conferencia mañanera que le hizo a la Fiscalía General de la República (FGR) la recomendación de solicitar más información al gobierno de Estados Unidos acerca del caso. “No se sabe qué pasó con el piloto, si lo dejaron libre, de dónde es”, señaló el mandatario.

Joaquín Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada fueron capturados el pasado 25 de julio, en Estados Unidos SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLIC - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLIC

Gobierno de México habría revelado el nombre del supuesto piloto

Un día después de que las autoridades estadounidenses confirmaron la detención de Zambada, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indicó ante los medios de comunicación que, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Migración, un gestor de nombre Armando Ibarrola había presentado un plan de vuelo para una avioneta tipo Cessna 205, matrícula N8454Z, con salida desde Hermosillo, en el estado de Sonora, al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reveló el nombre del supuesto piloto; el señalado negó las acusaciones X (antes Twitter) @rosaicela_

“El plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker, con la licencia respectiva”, señaló la funcionaria. Sin embargo, luego de dar a conocer los datos, el hombre negó estar involucrado. En una entrevista con la periodista de investigación Peniley Ramírez, publicada en Billie Parker Noticias, el supuesto piloto comentó: “Soy un ciudadano estadounidense que disfruta cazar y pescar en México y no tengo nada que ver con esta historia”.

El medio citado también dio a conocer que Parker es un empresario, que vive en Nuevo México, que realiza comúnmente viajes de diversión y placer hasta Sonora a bordo de su Cessna 205, pero “El Mayo” y Guzmán López habría viajado a Estados Unidos en un Beechcraft King Air turboprop, al que describen como un avión más grande y lujoso.

Qué dice Estados Unidos acerca del piloto que traslado a “El Mayo”

La versión del hombre señalado como el piloto que trasladó a “El Mayo” quedó confirmada el pasado viernes 9 de agosto, cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, compartió detalles de la detención en una rueda de prensa. El diplomático dijo que Guzmán López se entregó de manera voluntaria y que la evidencia demostraba que Zambada fue llevado contra su voluntad.

El embajador de Estados Unidos en México ofreció una rueda de prensa para dar los detalles del caso de "El Mayo" Zambada X (antes Twitter) @USAmbMex

También indicó que en la detención no se utilizaron recursos estadounidenses. “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses”, destacó. Asimismo, precisó que lo que saben es que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, pero que el piloto no es un empleado, ni fue contratado por el gobierno de Estados Unidos, ni es algún ciudadano estadounidense.

Lo dicho por Salazar contradice la primera versión que dio el gobierno de México, acerca de que la aeronave habría salido desde Hermosillo. Al mismo tiempo, confirma lo que Zambada precisó en su misiva, sobre el sitio en el que fue emboscado, un rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

