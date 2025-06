¿Qué sigue luego del cese del fuego entre Israel e Irán?

WASHINGTON (AP) — La cadena de eventos vertiginosos que involucran a Irán, Israel y Estados Unidos, que culminó en un sorpresivo cese del fuego, ha planteado muchas preguntas sobre cómo el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump abordará Oriente Medio en el futuro.

Sin embargo, la respuesta a la pregunta fundamental "¿qué sigue?" sigue siendo desconocida e impredecible. Esto se debe a que Trump ha dejado de lado esencialmente el aparato tradicional de seguridad nacional de Estados Unidos y ha confinado el asesoramiento y la toma de decisiones a un grupo muy pequeño de asesores principales que operan desde la Casa Blanca.

Aunque hay incertidumbre sobre si el cese del fuego entre Irán e Israel se mantendrá, abre la posibilidad de renovar las negociaciones con Teherán sobre su programa nuclear y revitalizar las negociaciones estancadas en otros conflictos.

Observando los próximos pasos en las redes sociales de Trump

Expertos externos, que durante mucho tiempo han sido consultados por los gobiernos presidenciales sobre políticas, se han visto obligados, al igual que el público en general, a seguir las reflexiones y declaraciones de Trump en las redes sociales para obtener información sobre su pensamiento o el último giro de los acontecimientos.

Incluso el Congreso estadounidense no parece estar al tanto, ya que a los principales miembros solo se les proporcionaron notificaciones superficiales de la decisión de Trump de atacar tres instalaciones nucleares israelíes el fin de semana, y las sesiones informativas sobre su impacto programadas para el martes fueron abruptamente pospuestas.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, cuya agencia ha desempeñado un papel clave en la formulación de la política hacia Irán durante décadas, el martes reiteradamente remitió las preguntas a la Casa Blanca y a las publicaciones de Trump.

"El secretario de Estado estaba en una dinámica con el presidente que es una dinámica privada, ya que ese equipo estaba abordando una guerra y la naturaleza de cómo detenerla", dijo a los periodistas. "No puedo hablar sobre cómo se desarrolló eso o las decisiones que se tomaron".

El anuncio de Trump el lunes de que Israel e Irán acordaron un alto el fuego tomó por sorpresa a muchos en el gobierno, al igual que su publicación del martes de que China ahora es libre de importar petróleo iraní.

Ello representa un aparente cambio de 180 grados respecto a la "campaña de máxima presión" de Trump sobre Irán desde que se retiró del acuerdo nuclear con Irán de 2015 durante su primer mandato.

Los funcionarios estadounidenses se quedaron preguntándose si eso significaba que las sanciones de amplio alcance destinadas a cortar los ingresos energéticos de Irán estaban siendo aliviadas o revertidas.

Evaluando el daño al programa nuclear de Irán

Aunque la magnitud del daño de los 11 días de ataques israelíes y los ataques del sábado con bombas antibúnker de Estados Unidos aún no se conoce completamente, una evaluación preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa dijo que el programa nuclear solo se había retrasado unos pocos meses y no estaba "completamente y totalmente destruido" como Trump ha dicho.

Según personas familiarizadas con el informe, se encontró que, aunque los ataques en los sitios nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan causaron daños significativos, no fueron totalmente destruidos.

Aun así, la mayoría de los expertos creen que las instalaciones requerirán meses o más para ser reparadas o reconstruidas si Irán elige intentar mantener su programa en los niveles anteriores.

El vicealmirante Brad Cooper, subcomandante del Comando Central de Estados Unidos, quien ha sido nominado para liderar las fuerzas en el Oriente Medio, dijo a los legisladores el martes que Irán todavía posee "capacidad táctica significativa" a pesar de los ataques estadounidenses. Señaló el intento de Irán de represalia con lanzamientos de misiles a una base estadounidense en Qatar.

En respuesta a una pregunta sobre si los iraníes todavía representan una amenaza para las tropas estadounidenses y los estadounidenses en todo el mundo, Cooper respondió: "Sí, lo hacen".

Trump, después de anunciar el alto el fuego, se jactó de que Irán nunca más tendrá un programa nuclear.

Sin embargo, hay serias dudas sobre si el liderazgo de Irán, que ha dado gran importancia a mantener sus capacidades nucleares, estará dispuesto a negociar su eliminación.

Reanudar las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán es posible

Otra gran pregunta es qué sucederá con las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. No está del todo claro quién en Irán tiene la autoridad para hacer un acuerdo o incluso acordar reanudar las negociaciones con Estados Unidos u otros. Ray Takeyh, exfuncionario del Departamento de Estado y miembro senior del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que el liderazgo iraní está en un momento de desorden, lo que dificulta volver a la mesa de negociaciones. "El liderazgo del país y el régimen no son lo suficientemente cohesivos como para poder llegar a algún tipo de negociaciones en este momento, especialmente negociaciones desde la perspectiva estadounidense, cuya conclusión está predeterminada, a saber, cero enriquecimiento", dijo. Karim Sadjadpour, experto en Irán en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, coincidió, diciendo que "el mayor desafío en este momento es quién está a cargo en Teherán". "¿Hay un equipo de negociación iraní facultado para tomar decisiones trascendentales?", dijo. "El problema es que (Trump) está lidiando con un gobierno iraní cuya identidad de larga data se ha basado en la hostilidad hacia Estados Unidos". Aun así, un funcionario estadounidense dijo el martes que el enviado especial Steve Witkoff está listo para reanudar las negociaciones si Trump se lo indica y si Irán está dispuesto. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos delicados. Witkoff ha mantenido una línea abierta de comunicación directa a través de mensajes de texto con el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi. Tras los ataques estadounidenses, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio enfatizaron que la diplomacia sigue siendo el método preferido de Trump para poner fin al conflicto de manera permanente. "No destruimos la diplomacia", dijo Vance al programa "Meet the Press" de la cadena NBC el domingo. "La diplomacia nunca tuvo una oportunidad real por parte de los iraníes. Y nuestra esperanza... es que esto tal vez pueda reiniciarse aquí. Los iraníes tienen una elección. Pueden seguir el camino de la paz o pueden seguir el camino de este ridículo juego de política arriesgada". Rubio repitió esos comentarios. "Estamos preparados ahora mismo, si llaman ahora mismo y dicen que queremos reunirnos, hablemos de esto, estamos preparados para hacerlo", dijo. El presidente ha dejado claro desde el principio: su preferencia es abordar este problema diplomáticamente. El cese del fuego entre Israel e Irán podría afectar el enfoque de Trump hacia otros conflictos Si se mantiene, el cese del fuego podría ofrecer una visión al gobierno Trump mientras intenta negociar la paz en varios otros conflictos significativos con vínculos con Irán. Un fin, incluso temporal, a las hostilidades entre Irán e Israel podría permitir al gobierno reanudar las negociaciones con mediadores como Egipto y Qatar para buscar el fin de la guerra entre Israel y el grupo militante respaldado por Irán, Hamás. En Siria, un mayor alejamiento de la ahora debilitada influencia iraní, omnipresente durante el reinado del líder derrocado Bashar Assad, podría abrir nuevas puertas para la cooperación entre Estados Unidos y Siria. Trump ya se ha reunido con el líder del nuevo gobierno sirio y ha aliviado las sanciones estadounidenses. De manera similar, las tensas relaciones de Estados Unidos con Líbano también podrían beneficiarse de un papel reducido de Irán en el apoyo al grupo militante Hezbollah, que ha sido una fuerza por sí misma, rivalizando si no superando a las Fuerzas Armadas Libanesas, particularmente cerca de la frontera israelí. Si se mantiene un cese del fuego entre Irán e Israel, también podría permitir a Trump el tiempo y el espacio para volver a los esfuerzos estancados para negociar una tregua entre Rusia y Ucrania. Rusia e Irán tienen una cooperación económica y militar sustancial, incluyendo que Teherán proporcione a Moscú drones de los que el ejército ruso ha dependido en gran medida en su guerra contra Ucrania. Rusia ha intensificado los ataques a Ucrania en los últimos días mientras Israel atacaba sitios en Irán, tal vez esperando que la atención del mundo se desvíe de su invasión de tres años. ___ Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani y Eric Tucker contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.