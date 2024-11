Qué son los árboles de Navidad T27 de Home Depot y por qué son virales en TikTok

Entre las múltiples compras que realizan las familias de cara a las fiestas, el árbol navideño ocupa un lugar central. Es una pieza indispensable para imprimir espíritu festivo a toda la casa y sus características suelen determinar todos los demás elementos decorativos que se suman.

Entre los hits navideños de los últimos dos años, un árbol particular ha concentrado la atención de cientos de familias en Estados Unidos: el T27, un árbol prearmado que trae luces led y se vende en Home Depot , aunque su éxito en las redes sociales los ha vuelto muy difíciles de conseguir .

, aunque su éxito en las redes sociales los ha vuelto . Los usuarios de TikTok, especialmente, han viralizado los videos de sus T27 durante dos temporadas y provocaron que el árbol se transforme en un tesoro codiciado por miles .

. Aunque sus características pueden ser similares a las de otros productos que hay en el mercado, quienes lo poseen aseguran que es único, profundizando la obsesión de quienes aún no lograron comprar el árbol viral, como también se lo conoce.

La magia del T27

Específicamente, según detallan desde Home Depot, el abeto centelleante Grand Duchess con luces LED pre iluminadas de 2,30 metros de la colección Home Decorators (como se llama realmente el T27) viene con 3271 ramas y 2250 luces LED que cambian de color en 11 patrones diferentes.

El árbol incluye un pedal de encendido y apagado fácil, caja de control de funciones, control remoto y soporte de metal. Su tecnología Quick Connect permite un fácil montaje. Su valor es de US$349, pero actualmente se vende con un descuento de US$50.

Furor navideño

La usuaria de TikTok karenpacelli encendió el furor por el T27 este año. El 1 de noviembre publicó la imagen de su árbol armado e iluminado y las respuestas no tardaron en llegar. En solo una semana, las publicaciones sobre el T27 volvieron a colonizar las redes, con videos donde sus orgullosos propietarios muestran cómo al armarlo logran cambiar su sala.

Desde el 1 de noviembre las publicaciones sobre el T27 no dejan de multiplicarse. (TikTok)

La mayoría de las personas que poseen el árbol viral destacan que el armado del T27 definitivamente es muy sencillo, que no requiere adornos adicionales y que es muy sólido, por lo que la inversión inicial se amortiza con lo que no se gastará la próxima temporada.

Junto con esas publicaciones también surgieron otras: las de aquellos que todavía no pudieron dar con un T27, donde relatan las peripecias de sus viajes de tienda en tienda y piden información para solucionarlo.

Entre los cientos de mensajes que recibió Karen Pacelli, con expresiones como “qué belleza, lo quiero”, y “Ese árbol es realmente espectacular, Dios mío”, algunos usuarios afirmaron que en Amazon también se está ofreciendo el T27 a un precio similar al de Home Depot, para felicidad de muchos deseosos compradores que hasta aquí venían frustrados.

Algunas opciones

Frente a la demanda inusitada del T27, es bueno tener algunas otras opciones en vista, para que no llegue Nochevieja y encuentre la casa sin árbol. Los expertos de The Sun han elaborado una lista de otros árboles navideños. Aseguran que son tan “perfectos” como el T27 y hay varios más asequibles y bastante similares. Igualmente, lo más importante que ofrecen las opciones es que no convertirán la compra en una odisea. Sus destacados para la temporada 2024-2025 son:

Árbol de Navidad tradicional con luces, diseño con bisagras, pedal y soporte de metal. Precio en Wayfair: US$239 .

. Abeto de Navidad con nieve pre iluminada de 2.30 metros con control remoto. Precio en Amazon: US$159.

Ante la alta demanda es propicio considerar otras opciones posibles. (Amazon)

Árbol de Navidad artificial pre iluminado de 2.30 metros con 798 luces automáticas cálidas y multicolores. Precio en Amazon: US$279 .

. Árbol de Navidad artificial con 800 luces LED blancas cálidas. Precio en King of Christmas: US$699.

