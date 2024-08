Quién es el empresario mexicano que sufrió el choque del yate de Steve Jobs: “No me lo van a creer”

Escuchar

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego compartió el miércoles un video en sus redes sociales que llama la atención de los usuarios. De acuerdo con su relato, el yate que compró hace unos meses se encontraba anclado en Nápoles, Italia, cuando fue embestido por la embarcación de Steve Jobs, ahora propiedad de su viuda, Laurene Powell Jobs. Debido al incidente, muchos se preguntan quién es el magnate latino.

“No me lo van a creer, (...) el yate de Steve Jobs fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles. Yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate del tamaño del mío enfrente”, escribió Salinas para acompañar el clip que compartió en redes sociales como Instagram y X (antes Twitter).

Cómo fue el choque del yate de Steve Jobs

Según lo narrado por el empresario, no pasó nada más que un raspón, pero que “va a costar mucho dinero arreglar”. Por lo sucedido, también recalcó la importancia de tener un capitán responsable y pendiente al mando. “Ya ni modo, vamos a seguir disfrutando de las vacaciones”, finalizó. El video muestra al Venus cuando se dirige hacia el costado del Lady Moura, como se llama el transporte de Salinas Pliego.

Un portavoz del Emerson Collective, fundación de Powell Jobs, habló con un miembro de la tripulación y confirmó a Business Insider que el barco que mandó a diseñar Jobs, de 78 metros, había chocado con el Lady Moura, de 105 metros, y que la colisión ocurrió el pasado 22 de julio. También aseguró que a bordo de los barcos solo había personal de navegación y que fue un cambio repentino de viento lo provocó la colisión.

El empresario mexicano aseguró que el yate Lady Moura le costó 150 millones de dólares Instagram @RicardoBSalinas

De acuerdo con Forbes México, la construcción del Venus, valorado en 120 millones de dólares, comenzó en 2009. Fue creado por el diseñador industrial y arquitecto francés, Philippe Starck, con la intención de ser similar a un producto de Apple. Mientras que el Lady Moura ha sido reconocido como uno de los yates más lujosos del mundo. Cuando lo compró, Salinas aseguró que su costo fue de US$150 millones.

Quién es Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Benjamín Salinas Pliego nació el 19 de octubre de 1955 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 68 años. Está casado con María Laura Medina, desde 2001 y tiene seis hijos. La semblanza oficial señala que es fundador y presidente de Grupo Salinas, un conjunto de empresas en los sectores de banca, comercio especializado, medios electrónicos, telecomunicaciones, producción de contenidos, seguros y administración de fondos para el retiro, entre otras. Es más conocido por ser el propietario de la Televisión Azteca y Elektra.

La esposa de Ricardo Salinas Pliego es María Laura Medina, con quien se casó en octubre de 2001 Instagram @ricardosalinas

“Es un activo promotor de un verdadero cambio cultural para lograr una prosperidad incluyente que genere bienestar para todos”, indica su biografía. El empresario ha recibido el reconocimiento de diversas organizaciones y foros empresariales a nivel internacional como: The World Economic Forum y The Aspen Institute. Ha sido conferencista en Bitcoin Conference 2022, The Young Presidents Organization, The Economist Roundtable on Mexico y The Harvard Business School.

También tiene un blog empresarial y ha publicado artículos en revistas y periódicos de Estados Unidos como The Boston Globe, el New York Times, el Huffington Post y The Hill. Asimismo, es columnista recurrente en medios de México como El Universal, El Economista, El Sol de México, entre otros.

