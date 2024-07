Quién es el “tipo negro” al que se refirió Joe Biden en un nuevo traspié

Escuchar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, olvidó el nombre de su secretario de Defensa durante una entrevista con Black Entertainment Television (BET), un canal de televisión por suscripción estadounidense orientado al público afroamericano. Mientras buscaba en su memoria el nombre de Lloyd Austin, trastabilló en su respuesta y aludió a él como “el tipo negro”.

“Todo se trata de tratar a la gente con dignidad. Y se trata de estar seguros de que, por ejemplo, mira las críticas que recibí por nombrar (designar) al secretario de Defensa, el tipo negro”, dijo Biden. El presidente trataba de mostrar cómo había sido criticado por designar a Austin en el puesto.

“Se trata de dejar claro que la historia de Estados Unidos es historia negra. La historia negra es historia estadounidense y está siendo construida por ella. Por eso somos fuertes”, dijo después.

La entrevista se difundió en medio de los insistentes rumores sobre operaciones políticas dentro del Partido Demócrata para que Biden decline de su candidatura. Esa ola en su contra se activó tras su debate televisivo con Donald Trump y se acrecentó luego del intento de magnicidio de su adversario, que parece haberlo fortalecido en la cuenta regresiva de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

El propio expresidente Barack Obama se habría inclinado por sugerirle a Biden que deje de lado su postulación, según The Washington Post. Hasta ahora, Biden insistió en que no se retirará y dijo que sólo un médico podría convencerlo de no postularse a sus 81 años. El miércoles, el presidente anunció públicamente que tiene Covid.

El secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin en el Congreso (Foto AP/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Quién es Lloyd Austin, “el tipo negro” en Defensa

Austin, de 70 años, es desde 2021 el primer afroamericano en la historia de Estados Unidos en ser jefe del Pentágono y el tercer militar de carrera que dirige el departamento.

Lloyd Austin sirvió 41 años en el Ejército. General de cuatro estrellas, su relación con Biden data de 2008, cuando dirigió las fuerzas estadounidenses en la guerra de Irak mientras el demócrata era vicepresidente. El Congreso le debe conceder un permiso especial para ocupar el cargo, ya que la ley estipula que si el candidato es militar debe haber abandonado el uniforme siete años antes y Austin se jubiló en 2016.

Austin tuvo continuos problemas de salud desde que se sometió a una intervención quirúrgica para tratar un diagnóstico de cáncer de próstata. Pasó dos semanas en el hospital por complicaciones derivadas de una prostatectomía. Austin fue criticado en su momento por no informar inmediatamente ni al presidente ni al Congreso de su diagnóstico y hospitalización. En mayo pasado volvió a asumir su puesto.

LA NACION