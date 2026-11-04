Quién es James Talarico, el demócrata que hizo historia en Texas y acabó con la hegemonía republicana

WASHINGTON.– Texas, uno de los bastiones más emblemáticos del conservadurismo estadounidense, protagonizó un terremoto político. James Talarico, un demócrata de 37 años, exdocente y estudiante de teología, derrotó al republicano Ken Paxton en una histórica elección para el Senado, puso fin a más de tres décadas sin victorias de su partido en el estado y asestó un duro golpe a Donald Trump y a Elon Musk, que había invertido más de 200 millones de dólares para impedir su triunfo.

Con el 67% de los votos escrutados, Talarico aventajó a Paxton por más de 1.400.000 votos lo que representa el 59,2% de los sufragios frente al 39,2%. El resultado marcó un punto de inflexión en un territorio donde ningún demócrata conseguía ganar un cargo de alcance estatal desde 1994 y donde Trump se había impuesto por casi 14 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.

Pero la victoria de Talarico tuvo además una dimensión nacional. Se produjo frente a una de las mayores operaciones de financiamiento político de la historia estadounidense, en una campaña que superó los 573 millones de dólares y convirtió la contienda texana en la elección no presidencial más cara de la historia del país.

El candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, junto a la aspirante a gobernadora Gina Hinojosa, durante un acto de campaña en Austin RONALDO SCHEMIDT - AFP

En el centro de esa batalla estuvo Musk, cuya empresa SpaceX tiene su sede en Texas y que destinó al menos 212 millones de dólares a respaldar a Paxton, según un análisis de The New York Times. En total, el magnate desembolsó cerca de 500 millones de dólares durante las elecciones de medio término, una de las mayores contribuciones individuales del ciclo electoral.

La victoria demócrata representó así un revés para el enorme despliegue financiero del empresario y para la apuesta del movimiento MAGA por conservar el control de Texas.

El joven que desafió al poder republicano

Talarico construyó su carrera política con un perfil poco convencional. Antes de llegar a la Legislatura estatal había trabajado como maestro de escuela pública y posteriormente cursó estudios en un seminario presbiteriano.

El candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, durante su último acto de campaña en Austin Bob Daemmrich - ZUMA Press Wire DPA

Lejos de abandonar las referencias religiosas, las convirtió en una parte central de su discurso, con un mensaje que combinó la defensa de los valores cristianos, las preocupaciones económicas y las críticas a la concentración de riqueza y poder.

Durante la campaña, buscó atraer no solamente a los votantes demócratas tradicionales, sino también a independientes y republicanos moderados descontentos con el rumbo de su partido.

Su principal argumento fue que la política texana había quedado capturada por una élite de grandes donantes, mientras las familias enfrentaban dificultades crecientes para pagar alimentos, vivienda y combustible.

I’m running for the U.S. Senate.



Billionaires have taken over Texas and taken over America — but together, we can take power back for working people.



Join this movement: https://t.co/Cam7Y742fM pic.twitter.com/jPIrIJeX0A — James Talarico (@jamestalarico) September 9, 2025

En su último acto de campaña, el lunes en San Antonio, el candidato había anticipado la posibilidad de una victoria histórica.

“Vamos a hacer algo extraordinario. Vamos a hacer historia. Vamos a sorprender a los multimillonarios, sorprender al mundo, cuando recuperemos Texas”, afirmó.

Su adversario, Paxton, era una de las figuras más polémicas del Partido Republicano. Como fiscal general de Texas había protagonizado numerosas batallas judiciales contra las administraciones demócratas y se había convertido en un referente del ala más conservadora.

El candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, durante un acto de campaña en Allen ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero también había enfrentado acusaciones de corrupción, un juicio político impulsado por legisladores republicanos —del que fue absuelto— y controversias personales que Talarico convirtió en un eje de su campaña.

Según The Washington Post, el demócrata buscó presentar la elección como una disputa entre dos modelos políticos: uno asociado a los grandes donantes y otro centrado en el carácter de los dirigentes y las necesidades de los ciudadanos.

Los millones de Musk no fueron suficientes

La enorme inversión de Musk convirtió la elección en una prueba de la capacidad de los multimillonarios para influir sobre las urnas.

Según The New York Times, al menos 168 millones de dólares aportados por el empresario fueron canalizados hacia el Senate Leadership Fund, una organización republicana que concentró buena parte de sus esfuerzos en favorecer a Paxton.

Elon Musk escucha al presidente Donald Trump durante una reunión con ejecutivos de empresas de inteligencia artificial en la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

Los llamados super PAC, comités de acción política que pueden recaudar y gastar sumas ilimitadas sin coordinar directamente con las campañas, desempeñaron un papel central en el financiamiento.

Paradójicamente, Talarico también logró una recaudación extraordinaria: reunió alrededor de 155 millones de dólares, frente a los 40 millones de su adversario. Pero mientras Paxton recibió un respaldo multimillonario de organizaciones externas, el demócrata utilizó esa diferencia para reforzar su argumento contra la influencia de las grandes fortunas.

La ofensiva publicitaria republicana no alcanzó para neutralizar el mensaje de Talarico, que consiguió transformar la incomodidad de parte del electorado con el dinero en la política en un componente de su campaña.

Thank you very much, President Trump. We won’t let you down.



Texas will remain Texas, and our country will be safe.



I need everyone watching this to go to https://t.co/cq3Qd9HHjv TODAY and donate. Help us defeat radical socialist James Talarico. Our country is depending on you. pic.twitter.com/j7GPGBbj0C — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 29, 2026

La victoria de Talarico también representó un golpe para Trump en una jornada electoral que definió el equilibrio de poder en Washington durante los últimos dos años de su mandato.

Durante la campaña, Paxton había contado con el respaldo del presidente y presentado la elección como una batalla por preservar el modelo conservador de Texas, caracterizado por bajos impuestos, regulaciones limitadas y políticas sociales tradicionales.

“Nunca estuvimos tan cerca de perder todo lo que apreciamos: nuestros empleos, nuestros medios de vida, nuestra forma de vivir en Texas”, había advertido en un acto en el condado de Collin.

“Si Texas cae, no tenemos otro Texas al cual mudarnos”, agregó.

Agencias AP, AFP y Reuters