Quién es Karen Dunn, la principal abogada de Google que entrenó a Kamala Harris para el debate con Trump

El debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, el pasado martes 10 de septiembre, dejó múltiples reacciones y análisis de cara a las elecciones 2024 en Estados Unidos del próximo 5 de noviembre. En ese contexto, comenzó a nombrarse a una figura tapada que fue clave en la performance de la candidata demócrata frente a su adversario republicano: Karen Dunn, una abogada de gran trayectoria que entrenó y asesoró a la vicepresidenta para el evento.

Descrita como una experta tanto en comunicación política como en litigios, su influencia se extiende más allá de estos comicios, ya que también trabajo para gigantes tecnológicos como Google, Apple y Amazon. Actualmente, está al frente del equipo que guía a Harris en un momento crucial de su trayectoria política, en la carrera hacia la Casa Blanca.

La trayectoria de Karen Dunn: cómo es la asesora de Kamala Harris

Dunn, conocida por ser una hábil manipuladora de estrategias políticas, no solo se enfoca en los detalles de cada debate, sino que también es implacable cuando se trata de ofrecer críticas constructivas a los candidatos, según The New York Post. Hillary Clinton, quien fue asesorada por Dunn en las campañas presidenciales de 2008 y 2016, destacó su capacidad para señalar debilidades y ofrecer soluciones concretas

“Es una combinación de amor duro. Ella no tiene miedo de decir ‘eso no va a funcionar’ o ‘eso no tiene sentido’ o ‘puedes hacerlo mejor’. Pero también ofrece ánimos, como ‘mira, creo que vas por buen camino’ o ‘solo tienes que hacer más de eso’”, dijo el jueves en una entrevista la excandidata.

Además, su rol como asesora de Harris coincide con su participación en el caso antimonopolio del gobierno contra Google, donde defiende al gigante tecnológico ante el Departamento de Justicia. A pesar de que algunos críticos, como el director de investigación del American Economic Liberties Project, Matt Stoller, argumentan que su doble rol representa un conflicto de intereses, otros, como el profesor Steven Lubet de la Universidad Northwestern, defienden su derecho a trabajar en ambas áreas y señalan que es común que abogados privados colaboren en campañas políticas. Otros republicanos critican su relación con las grandes tecnológicas y sugieren que, en caso de ganar, Harris nunca tomaría medidas contra estas empresas debido a su cercanía con Dunn.

La amplia trayectoria de Dunn abarca tanto el ámbito legal como el político. En el pasado, representó a Uber y Apple en demandas significativas y preparó a Jeff Bezos, dueño de Amazon, para su testimonio ante el Congreso en 2020. También trabajó para los senadores Mark Warner, de Virginia, y Cory Booker, de Nueva Jersey. Además, es copresidenta del departamento de litigios del prestigioso bufete Paul Weiss, donde es reconocida como una de las mejores abogadas litigantes de Estados Unidos.

Su incursión en el universo político se dio de la mano de la representante Nita Lowey, de Nueva York, como corresponsal legislativa en el Capitolio de EE.UU. Luego, fue segunda empleada en la campaña senatorial de la Hillary Clinton en 2000. Más tarde, ascendió a directora de comunicaciones y permaneció en la oficina de la líder demócrata en el Senado. Años después, la preparación de Harris para el debate de 2020 contra Mike Pence, asesorada por Dunn, fue clave para posicionar a la vicepresidenta como una figura de peso en la política estadounidense.

La asesora no solo se preocupa por los detalles técnicos del debate, sino que también enfatiza la importancia de crear momentos memorables que puedan impactar a los votantes. En una entrevista de 2019 a The New York Times, explicó: “Para tener un momento en un debate, tienes que enfrentarte a otra persona en el escenario de un modo que suponga un desafío para esa otra persona”.

