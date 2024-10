¿Quién gana en EE.UU.? Así están las encuestas entre Donald Trump y Kamala Harris hoy, martes 8 de octubre

Falta menos de un mes para que se realicen las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el próximo 5 de noviembre de 2024, en las que contenderán la demócrata Kamala Harris y Donald Trump, el republicano. Al respecto, las encuestas nacionales muestran una ventaja de pocos puntos porcentuales para la vicepresidenta a nivel general. Sin embargo, en ciertos temas como inmigración, el expresidente mantiene la preferencia. Así están los sondeos hasta este martes 8 de octubre.

La última encuesta de The New York Times sobre Donald Trump y Kamala Harris

The New York Times en colaboración con Siena College, publicó su última encuesta, realizada del 29 de septiembre al 6 de octubre y abarcó a 3.385 posibles votantes. Los resultados revelan que Harris aventaja al expresidente, por un 49% del apoyo frente a un 46%, “una ligera ventaja que está dentro del margen de error”, advierten. El anterior sondeo, a mediados de septiembre, mostró que los candidatos estaban empatados, con un 47% cada uno.

De todas formas, como en Estados Unidos la elección se define por un Colegio Electoral, lo fundamental es cuántos electores se asegura cada candidato al ganar los diferentes estados. Para imponerse, cada candidato necesita conseguir al menos 270 electores.

En la última encuesta de The New York Times, Harris aventaja a Trump por tres puntos porcentuales The New York Times/Siena College

El medio indica que después del debate presidencial del pasado 10 de septiembre, Harris ha reforzado la preferencia entre los votantes de mayor edad y ha comenzado a ganar terreno entre los republicanos, en ese sentido, el 9% dijo que planeaba apoyarla, lo que representa un ligero aumento respecto del 5% del mes pasado. Los posibles votantes también ven a la demócrata como la candidata que representaba el cambio, con un 46% frente a un 44% que obtuvo el republicano.

Harris vs. Trump: economía y migración, los temas importantes para los votantes

La encuesta de The New York Times y Siena College también revela que más votantes confían en Trump para gestionar los que consideran temas importantes, como la economía (el aborto y la inmigración ocuparon el segundo lugar). Estos resultados coinciden con los que se publicaron este martes 8 de octubre por parte de la agencia Reuters en colaboración con Ipsos, acerca de que el expresidente es “el candidato preferido para una variedad de temas económicos y que algunos votantes podrían verse influenciados por sus afirmaciones de que los inmigrantes en el país ilegalmente son propensos al crimen”.

El reporte de Reuters/Ipsos también señala que la vicepresidenta aventaja al republicano por tres puntos porcentuales (46% a 43%) en cuanto a la intención de voto, pero los encuestados calificaron la economía como el principal problema que enfrenta el país, y un 44% dijo que el expresidente tenía el mejor enfoque para abordar el “costo de vida”, en comparación con el 38% que eligió a Harris.

La inmigración es uno de los temas importantes para los votantes en EE.UU. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) Eric Gay - AP

Al respecto del tema de inmigración, un 53% de los votantes precisaron que estaban de acuerdo con la afirmación de que “los inmigrantes que están en el país ilegalmente son un peligro para la seguridad pública”, en comparación con el 41% que no estuvo de acuerdo.

Elecciones en EE.UU. 2024: resultados de las últimas encuestas

Este martes, Morning Consult también publicó su última encuesta, en la que Harris supera a Trump por seis puntos porcentuales entre los votantes probables, con un 51% de la preferencia en contra del 45% del expresidente. La vicepresidenta “tiene una ligera ventaja entre los votantes probables independientes y se ve reforzada por algunos de sus mejores números hasta la fecha entre los que votaron por el presidente Joe Biden en las elecciones de 2020″, expresan.

Mientras que el sondeo de Yahoo News y YouGov revela que la candidata demócrata supera, con un 48%, al republicano (46%) por solo dos puntos porcentuales. Harris tiene una ventaja aún menor entre los votantes registrados cuando se incluyen candidatos de terceros partidos (46% frente a 45%), mientras que entre los votantes probables, la ventaja de la vicepresidenta desaparece por completo (47% vs. 47%).

La nueva encuesta de Yahoo News/YouGov también sugiere que “la contienda ha cambiado en una dirección consistente a solo un mes de la elección, es decir, de vuelta al estancamiento estadístico que prevalecía antes de que el sólido desempeño de Harris en el debate de septiembre le diera un impulso temporal”.

Nueva encuesta de Yahoo News/YouGov Yahoo News/YouGov

Los analistas de The New York Times explican que: “Las encuestas nacionales son un buen barómetro del estado de ánimo y las actitudes de los votantes, pero esas cifras no son necesariamente un indicador del resultado del Colegio Electoral, que se determinará en función de los estados en disputa, como Georgia, Pensilvania y Wisconsin, donde los sondeos han sido extremadamente reñidos”.

Proceso electoral en EE.UU.: cómo funciona

En Estados Unidos se utiliza un sistema de Colegio Electoral para definir al presidente. Los votantes eligen a los miembros del organismo, que está conformado por un total de 538 electores provenientes de todos los estados, que incluye a Washington D.C. Para ganar la elección se requiere tener una mayoría de más de 270 votos electorales. Algunas jurisdicciones tienen una mayor cantidad de electores, debido a que los votos electorales se basan en el total de representantes que cada entidad tenga en el Congreso, y este se determina por la población.

Después de que se haga un conteo de votos en el Congreso el 6 de enero de 2025, finalmente, el candidato que gane asumirá el cargo como presidente de EE.UU. el 20 de enero.

LA NACION