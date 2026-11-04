Quién ganó las elecciones de medio término 2026 en Estados Unidos

Los demócratas ganaron las elecciones de medio término en Estados Unidos y retomaron el control del Congreso, en una jornada en la que los votantes latinos se alejaron del presidente Donald Trump. Los comicios se celebraron el martes 3 de noviembre y, según los datos electorales en EE.UU., el partido no recuperaba a la vez ambas cámaras desde 2006. A la fecha, sin embargo, no tendrá en el Senado una mayoría capaz de superar el bloqueo parlamentario, y Trump conserva su poder de veto.

Resultados de las midterms 2026: una victoria demócrata amplia

Según ese análisis, la amplitud de los triunfos demócratas superó lo que anticipaban las señales previas.

El partido ganó en varios estados de tendencia republicana, un dato clave de cara a las presidenciales de 2028.

Los demócratas recuperan el Senado Resultado de las 35 bancas en juego el 3 de noviembre, según las proyecciones de AP. Demócratas 20 2 sin definir 13 Republicanos AK ME WI VT NH WA ID MT ND MN IL MI NY MA OR NV WY SD IA IN OH PA NJ CT RI CA UT CO NE MO KY WV VA MD DE AZ NM KS AR TN NC SC DC OK LA MS AL GA HI TX FL Tocá un estado para ver el ganador. Bancas que pasaron a los demócratas: Iowa, Kansas, Maine, Carolina del Norte, Ohio, Carolina del Sur y Texas. Demócrata Demócrata, arrebata la banca Republicano Sin proyección Sin elección Fuente: Associated Press (proyecciones). Datos al 4 de noviembre de 2026; Alaska y Mississippi, sin definir.

Voto latino en las elecciones de medio término: el grupo que inclinó la balanza

Un análisis publicado por NPR señala que los latinos no votaron como en 2024 , cuando Trump perdió en ese segmento por solo cinco puntos.

, cuando Trump perdió en ese segmento por solo cinco puntos. Entonces, muchos se acercaron al republicano por el malestar con la inflación y la expectativa de que bajaran los precios .

. Eso no ocurrió y las deportaciones alcanzaron a personas que no eran los delincuentes peligrosos que Trump prometió priorizar.

La comunidad no es un bloque homogéneo: sus prioridades difieren entre el sur de Florida, el sur de Texas, California o Nueva York.

Elecciones en Texas: los demócratas ganan una banca en el Senado y la gobernación

James Talarico ganó por unos 12 puntos y será el primer demócrata que Texas envía al Senado desde 1988.

Gina Hinojosa ganó la gobernación por 7 puntos.

Los demócratas sumaron dos distritos del Congreso que Trump había ganado en 2024 por al menos 14 puntos.

Los demócratas le arrebataron a Trump el control del Congreso en las elecciones de medio término

Elecciones de medio término y qué cambia con los resultados en EE.UU.

Los legisladores electos asumen sus cargos al mediodía del 3 de enero de 2027, de acuerdo con la Vigésima Enmienda de la Constitución.

Hasta esa fecha, el Congreso actual, con mayoría republicana, sigue en funciones.

Toda nueva ley necesita la aprobación de ambas cámaras y la firma del presidente, que puede vetarla.

El resultado electoral no modifica por sí solo las normas migratorias vigentes. Cualquier cambio dependerá de ese proceso legislativo.

Los porcentajes sobre el voto latino provienen de encuestas a votantes, no de conteos oficiales.

Una mujer ingresa a un centro electoral para emitir su voto, en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. A las 06:00 hora del Este (11:00 GMT) del martes, día de las elecciones, los centros de votación de varios estados orientales de Estados Unidos, entre ellos Maine, Nueva York y Virginia, fueron de los primeros en abrir sus puertas. Li Rui - XinHua

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.