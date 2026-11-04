Quién ganó las elecciones de medio término 2026 en Estados Unidos
El Partido Demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Senado, con un giro del voto latino que pesó en Texas
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Los demócratas ganaron las elecciones de medio término en Estados Unidos y retomaron el control del Congreso, en una jornada en la que los votantes latinos se alejaron del presidente Donald Trump. Los comicios se celebraron el martes 3 de noviembre y, según los datos electorales en EE.UU., el partido no recuperaba a la vez ambas cámaras desde 2006. A la fecha, sin embargo, no tendrá en el Senado una mayoría capaz de superar el bloqueo parlamentario, y Trump conserva su poder de veto.
Resultados de las midterms 2026: una victoria demócrata amplia
- Según ese análisis, la amplitud de los triunfos demócratas superó lo que anticipaban las señales previas.
- El partido ganó en varios estados de tendencia republicana, un dato clave de cara a las presidenciales de 2028.
Los demócratas recuperan el Senado
Resultado de las 35 bancas en juego el 3 de noviembre, según las proyecciones de AP.
Fuente: Associated Press (proyecciones). Datos al 4 de noviembre de 2026; Alaska y Mississippi, sin definir.
Voto latino en las elecciones de medio término: el grupo que inclinó la balanza
- Un análisis publicado por NPR señala que los latinos no votaron como en 2024, cuando Trump perdió en ese segmento por solo cinco puntos.
- Entonces, muchos se acercaron al republicano por el malestar con la inflación y la expectativa de que bajaran los precios.
- Eso no ocurrió y las deportaciones alcanzaron a personas que no eran los delincuentes peligrosos que Trump prometió priorizar.
- La comunidad no es un bloque homogéneo: sus prioridades difieren entre el sur de Florida, el sur de Texas, California o Nueva York.
Elecciones en Texas: los demócratas ganan una banca en el Senado y la gobernación
- James Talarico ganó por unos 12 puntos y será el primer demócrata que Texas envía al Senado desde 1988.
- Gina Hinojosa ganó la gobernación por 7 puntos.
- Los demócratas sumaron dos distritos del Congreso que Trump había ganado en 2024 por al menos 14 puntos.
Elecciones de medio término y qué cambia con los resultados en EE.UU.
- Los legisladores electos asumen sus cargos al mediodía del 3 de enero de 2027, de acuerdo con la Vigésima Enmienda de la Constitución.
- Hasta esa fecha, el Congreso actual, con mayoría republicana, sigue en funciones.
- Toda nueva ley necesita la aprobación de ambas cámaras y la firma del presidente, que puede vetarla.
- El resultado electoral no modifica por sí solo las normas migratorias vigentes. Cualquier cambio dependerá de ese proceso legislativo.
- Los porcentajes sobre el voto latino provienen de encuestas a votantes, no de conteos oficiales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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