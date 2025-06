"Quien no quiera estar en el Inter, adiós", clama Lautaro tras eliminación en Mundial

El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, lanzó un fuerte mensaje hacia su vestuario tras la eliminación del lunes en los octavos de final del Mundial de Clubes.

El internacional albiceleste pidió disculpas a sus aficionados por la derrota 2-0 ante el Fluminense en Charlotte, donde el Inter dejó una imagen muy decepcionante.

Este duro golpe se suma a la paliza 5-0 recibida el 31 de mayo en la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

"Lo siento mucho pero hay una cosa que quiero decir, porque aquí estamos luchando por unos objetivos (...) Quien quiera estar con nosotros, que se quede, quien no quiera estar, que se vaya", dijo a DAZN el delantero sin detallar hacia quién se dirigía específicamente.

"Yo quiero luchar por los objetivos, para que seamos un equipo importante. En los últimos años hemos estado arriba y quiero seguir ahí", afirmó. "El mensaje es claro: quien quiera seguir luchando por cosas importantes, debe quedarse. Quien no quiera, adiós".

"No voy a decir nombres, lo digo en general, pero vi muchas cosas que no me gustaron", recalcó.

"Solo no se pueden hacer las cosas. Luchamos todos juntos y perdemos todos juntos", dijo el Toro, quien estrelló un remate contra el palo en la segunda mitad que hubiera colocado el empate 1-1 ante Fluminense.

"Yo soy el primer responsable como jefe del grupo, por eso vengo a hablar", afirmó. "Esta derrota nos duele mucho, a nosotros antes que a nadie, porque fue una temporada demasiado larga pero lo dimos todo en el campo y llegamos hasta aquí".

gbv/raa/