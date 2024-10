Quiénes son los republicanos que se oponen a Donald Trump

En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, el candidato republicano es el expresidente Donald Trump. Sin embargo, su liderazgo no cuenta con el respaldo unánime de la cúpula del Grand Old Party. En varias oportunidades, distintos dirigentes y exfuncionarios de ese espacio político han expresado su rechazo público a su candidatura y, en algunos casos, hasta su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata.

Aunque son una minoría, estos líderes políticos conforman un grupo disidente que rechaza la figura del exmandatario desde una visión crítica de su estilo de liderazgo y su retórica populista. De hecho, en agosto nació el grupo “Republicanos por Harris”, según la agencia EFE. En septiembre unos 111 republicanos firmaron una carta pública de respaldo a la vicepresidenta. Estas son las principales figuras que se oponen internamente al exmandatario.

Una por una, las principales figuras republicanas que se oponen a Trump

Liz Cheney

Liz Cheney, excongresista por Wyoming e hija del exvicepresidente Dick Cheney, se convirtió en una de las principales figuras del Partido Republicano en oposición a Trump. Con una larga trayectoria política dentro de los círculos conservadores, Cheney fue considerada durante años una voz fuerte dentro del partido, hasta que su relación con Trump comenzó a fracturarse tras las elecciones de 2020, cuando Cheney criticó abiertamente las afirmaciones infundadas de fraude electoral promovidas por el expresidente.

Liz Cheney, una de las más fervientes opositoras a Trump dentro del Partido Republicano (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)

Cheney, quien ocupó un lugar destacado en la investigación del comité del 6 de enero que indagó sobre el ataque al Capitolio, sostiene que el expresidente “representa la mayor amenaza para la república”, según Newsweek. En 2024, tanto ella como su padre, Dick Cheney, respaldaron abiertamente a Kamala Harris.

Adam Kinzinger

Adam Kinzinger, excongresista por Illinois y veterano de la Fuerza Aérea, es otro líder clave en la resistencia republicana a Trump. Al igual que Cheney, Kinzinger fue miembro del comité del 6 de enero y votó a favor de la destitución de Trump tras los disturbios en el Capitolio. Durante su tiempo en el Congreso, el exrepresentante se destacó como un conservador comprometido con la defensa y la seguridad nacional, pero su lealtad a los principios republicanos tradicionales lo llevó a romper con Trump, a quien acusó de “asfixiar el alma del Partido”.

Adam Kinzinger es un fuerte crítico de Trump (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo) Patrick Semansky - AP

Tras dejar el Congreso, Kinzinger fundó un comité de acción política centrado en promover la democracia y expresó su apoyo a Harris en la campaña de 2024. “Sé que Kamala Harris comparte mi lealtad al Estado de derecho, la Constitución y la democracia. Y está dedicada a defender los tres al servicio de nuestro país”, expresó según Washington Examiner.

Nancy Kassebaum

Nancy Kassebaum, fue senadora por Kansas entre 1978 y 1997 y una de las primeras mujeres en ocupar un escaño en el Senado de los Estados Unidos, donde se destacó por su capacidad para trabajar en iniciativas bipartidistas y por su enfoque pragmático.

En el último tiempo emergió como una figura importante entre los republicanos moderados que rechazan a Trump. Según el medio The Independent, la dirigente conservadora dijo en un comunicado que las elecciones de 2024 “presentan una elección difícil que no es fácil para ninguno de nosotros”. Allí, también anunció su respaldo a Kamala Harris.

Mitt Romney

Mitt Romney, senador por Utah y excandidato presidencial republicano en 2012, es también una figura clave en la oposición a Trump dentro del Partido Republicano. Desde los inicios de la presidencia del magnate, Romney fue un crítico abierto de su estilo de liderazgo, y fue uno de los pocos republicanos que votaron en su contra durante los juicios políticos en el Senado. Aunque el legislador no respalda a la vicepresidenta, enfatizó en varias ocasiones la necesidad de que el Grand Old Party se distancie de Trump para poder ganar en el futuro.

Mitt Romney fue candidato presidencial del Partido Republicano en 2012 y rechaza la figura de Trump AFP

John Kasich

John Kasich, exgobernador de Ohio entre 2011 y 2019, apoyó en las elecciones de 2020 a Joe Biden y desde entonces mantiene su postura crítica hacia Trump, también en este nuevo ciclo electoral. En varias ocasiones, el también exrepresentante pidió un retorno a la política bipartidista, para alejarse de la polarización exacerbada por Trump.

Jeff Flake

Jeff Flake, exsenador de Arizona entre 2013 y 2019, fue uno de los primeros en romper con Trump durante su presidencia. Flake defendió consistentemente a lo largo de los años la importancia de preservar los valores conservadores sin caer en el populismo de Trump. Aunque no respalda a Harris, el actual Embajador de EE.UU. en Turquía rechazó en varias oportunidades la postulación del empresario.

John Bolton

En las elecciones presidenciales de 2024, John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, continuó con su postura crítica hacia el candidato republicano. Bolton, que abandonó la administración Trump de manera conflictiva en 2019, cuando cuestionó la capacidad del expresidente para liderar nuevamente el país. “Trump no tiene principios y representa un peligro para la seguridad nacional”, afirmó en 2020, según The New York Times. Sin embargo, Bolton no manifestó su apoyo a Harris, sino que aboga por una alternativa republicana fuerte.

