Quiso comprar en una famosa tienda con una tarjeta de descuentos y los empleados la humillaron

Una mujer vivió una de las experiencias más desagradables al acudir a una concurrida tienda de Estados Unidos. Gia es una mamá joven, de 22 años, y se hace cargo de la manutención de su hija al mismo tiempo que paga sus estudios de Medicina. Es por esto que en muchas ocasiones su solvencia económica no le permite darse ciertos lujos, porque decide priorizar lo necesario. Esta situación no les habría agradado a los empleados de una sucursal, dado que la madre acusó que la “humillaron” frente a todos los clientes.

Todo comenzó cuando acudió a un establecimiento de Target para comprarle a su pequeña, de nombre Willow, un libro para colorear. A pesar de que costaba solo cinco dólares, no tenía el dinero suficiente, así que utilizó los pagos de WIC en sus compras y los puntos de recompensa de la aplicación de la tienda. Sin embargo, un error del sistema impidió que la transacción se completara y dos gerentes tuvieron que involucrarse.

En ese momento, según contó, ya estaba lo suficientemente nerviosa, dado que le apenaba que otros supieran que era beneficiaria de WIC, un programa de nutrición suplementaria que asiste a mujeres embarazadas, lactantes o en posparto, bebés y niños con riesgo nutricional hasta que los menores cumplen 5 años. Al parecer, los empleados no se percataron de su timidez, ya que comenzaron a hablar en voz alta sobre su situación, a medida que los clientes se agolpaban detrás de ella.

Una estadounidense se volvió viral tras haber sido "humillada" en una popular tienda

Es aquí cuando se dio la supuesta humillación de la que la mujer da cuenta: “Ahora viene esta gerente y dice ‘cariño, pagaste con WIC. No estoy seguro de si te devolverá el dinero a tiempo. Tendría que anular el pago de WIC, no sé, yo ni siquiera sé si podrías hacer tus compras porque no sé qué tan rápido se devolvería el pago a la tarjeta’”, le habría comunicado uno de los gerentes. Después, otra continuó: “Ella comienza a preguntar ‘¿son solo cinco dólares, puedes pagarlo? ¿Tienes el dinero? ¿No puedes pagarlo?”, agregó Gia en su cuenta @gianwillow.

La tiktoker se quedó estupefacta, porque los trabajadores expusieron su situación en voz alta y frente a todos los clientes que ya esperaban en la fila. “Entonces, estaba sentada, congelada, tratando de no llorar. Terminó anulándolo y dándomelo, pero básicamente, simplemente me lo arrojó, actuando como si me hiciera un favor”, cerró.

La anécdota se registró en un video de TikTok, que más tarde fue eliminado. No obstante, la comunidad virtual ya lo había guardado. Además, la propia creadora de contenido hizo algunos clips de seguimiento que continúan en su perfil.

La humillaron en Target y se volvió viral

La mujer publicó algunos videos después de volverse viral para agradecer los comentarios de apoyo que recibió: “Estaba sentada allí tratando de no llorar porque ella (la gerente) me hizo sentir tan pequeña, y no sé si es porque estaba usando WIC o qué... Y solo tenía WIC y mi aplicación Target conmigo, pero sí, ella fue básicamente muy condescendiente”, agregó.

La joven madre y su hija recibieron algunos regalos por parte de la comunidad virtual después de que el caso se volvió viral @gianwillow/TikTok

Además, dio detalles extras de lo que ocurrió ese día. Al parecer, le habrían preguntado unas cinco veces si no podía pagarlo. Cuando les dijo que no, arreglaron el problema que había en el sistema. “Básicamente, puso los ojos en blanco y me tiró la bolsa”, afirmó.

A los usuarios no les agradó la situación y etiquetaron al comercio en los comentarios: “Las personas están seriamente presionadas por la situación financiera de los demás, ¿No pueden concentrarse en sí mismos?”; “Entonces, a nosotras, como madres, nunca se nos permite darnos un capricho si tenemos WIC. La gente es salvaje”, escribieron.

