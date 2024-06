"El empate es justo", valora Fossati después del 0-0 entre Perú y Chile

El director técnico de Perú, el uruguayo Jorge Fossati, consideró "justo" el empate 0-0 de este viernes de su equipo ante Chile en el debut de ambas selecciones en el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos-2024.

"En el primer tiempo Chile tuvo más y mejor la pelota, aunque no pudo hacernos mucho daño (...). Vi un Perú con muy buena actitud, pero ansioso y con poca confianza a la hora de jugar, tener la pelota y buscar llegadas colectivas", dijo Fossati.

"Esto mejora sustancialmente en el segundo. Chile no pudo tenerla con la comodidad que la había tenido y nosotros pudimos tener llegadas", añadió en rueda de prensa en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Así, consideró, "el empate es justo".

Fossati cree que hay margen de mejora: "No vi nada de Perú que no se pueda corregir. Sé que no fuimos una máquina, pero vamos dando pasos firmes".

Erc/ma

