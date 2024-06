"Escalada" en Líbano deterioraría la seguridad israelí, dice Washington

Estados Unidos advirtió el miércoles que una "escalada" en el Líbano deterioraría la seguridad en Israel, luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que su país está "listo para una operación muy intensa" en la frontera libanesa.

"No queremos ver esa escalada del conflicto, que solo llevaría a una mayor pérdida de vidas tanto de israelíes como de libaneses y dañaría enormemente la seguridad y estabilidad de Israel en la región", dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.

Netanyahu, de visita en el norte de Israel tras ocho meses de guerra con Hamás que devastó la Franja de Gaza, advirtió que su país está "preparado para una operación muy intensa" a lo largo de la frontera.

El arribo del primer ministro a la zona ocurre luego de enfrentamientos prácticamente diarios con combatientes de Hezbolá en Líbano, un grupo que como Hamás es aliado de Irán.

Miller, sin embargo, desestimó la idea de que una guerra con Líbano era inminente.

"Las declaraciones del gobierno israelí sobre que están listos para una operación militar, de ser necesaria, son diferentes a decir que tomaron la decisión de realizar una operación militar", aclaró Miller.

"Aún estamos en un punto en el que creemos que (ambos) prefieren una solución diplomática", afirmó.

Miller aseguró que Estados Unidos entiende que la situación para Israel en la región es "insostenible", y que decenas de miles de ciudadanos "no pueden regresar a sus hogares en el norte de Israel porque no es seguro" debido a los "bombardeos y ataques con aviones no tripulados de Hezbolá".

