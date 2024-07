"Hay que crecer de esta dolorosa derrota", pide el mexicano Vásquez

El defensa Johan Vásquez, uno de los líderes de México, hizo un llamado a la autocrítica tras la dura eliminación este domingo en la fase de grupos de la Copa América y reconoció que el nivel "es más alto en Conmebol".

México, uno de los invitados de la Concacaf a esta edición que se disputa en Estados Unidos, empató 0-0 ante Ecuador en Glendale (Arizona) en un duelo que necesitaba ganar para avanzar a cuartos de final por el Grupo B.

"Desde el principio sabíamos que podíamos hacer mejor las cosas", afirmó el zaguero del Génova a la cadena TUDN. "Esto nos tiene que servir bastante porque hay que saber jugar mejor la eliminatoria, saber que cualquier detallito te cuesta, el nivel es más alto en Conmebol".

"Hay que ser autocrítico con uno mismo y crecer de esta dolorosa derrota", demandó.

Vásquez, uno de los pocos futbolistas mexicanos que militan en Europa, también pidió paciencia para el proceso de renovación que se ha puesto en marcha de cara al Mundial que coorganizará en 2026.

Dos años atrás, México sufrió en Catar su primera eliminación en una fase de grupos mundialista desde Argentina-1978.

"Yo no creo en tirar la toalla. Sí me voy triste pero me voy con (queriendo) una revancha y quiero seguir intentándolo", afirmó. "Hay jóvenes para los que es su primer torneo internacional y esto nos sirve bastante"

Por su parte, el lateral Jorge Sánchez lamentó la falta de puntería de México en los tres juegos de la primera fase, en los que únicamente anotó el gol del triunfo ante Jamaica.

"En los tres partidos fuimos protagonistas, lamentablemente nunca se dio el gol", dijo el zaguero, que jugó la pasada campaña en el Oporto.

"Los jugadores de Venezuela y de Ecuador nos dijeron al final que fuimos los rivales más difíciles para ellos", relató. "Esto me pone triste porque tenemos mucha calidad".

"Tenemos que poner ya en alto a México lo antes posible y trabajamos cada día para conseguirlo", subrayó.

