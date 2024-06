"Lo bien que nos fue no garantiza nada", dice DT de Colombia

El DT de Colombia, Néstor Lorenzo, aseguró que su equipo no se sube al carro del "favorito" donde lo quieren colocar, y espera enfrentar este lunes a una Paraguay "aguerrida" en la Copa América Estados Unidos 2024.

Imbatible en sus últimos 23 juegos y con ganas de un segundo trofeo en su vitrina, la afición espera que Colombia valide este lunes el rótulo de favorita en Copa América de Estados Unidos-2024. Pero Lorenzo se lo toma con calma.

"No es que uno no esté ilusionado, al contrario, estamos ilusionados todos. El tema es que casi nunca gana el favorito, normalmente se pone de favorito al que quieren voltear. No nos vamos a subir a eso", aseguró Lorenzo en conferencia de prensa.

"No pensamos en el invicto, a los jugadores no les hablo del invicto (...) Más allá de lo bien que nos fue, no nos garantiza nada. Mañana [lunes] es otra historia", consideró.

"Vamos partido a partido, pelota a pelota les digo a los jugadores. Así se ganan los partidos", agregó el argentino, que dirige a los cafeteros hace dos años.

Ambas escuadras abren el Grupo D en el NRG Stadium de Houston, en Texas, a las 17H00 locales (22H00 GMT). A segunda hora, cierran la primera fecha en Inglewood, California, la siempre poderosa Brasil y una Costa Rica en formación.

"El campeón se va armando de menos a más. No gana [la Copa] el que hace cuatro goles en el primer partido, es muy difícil", consideró.

La afición ha recordado a la Colombia en 1994, que llegó como una de las favoritas a la Copa del Mundo, pero no pasó de la fase de grupos.

"Los procesos son distintos y las comparaciones son odiosas, ojalá que le demos una alegría a la gente", consideró el DT de los cafeteros.

Contó que ha pedido a sus jugadores que se sientan titulares, más allá de que entren al campo o no.

"El grupo está parejo y en eso se trabajó mucho en este tiempo. Lo principal es conseguir en que todos estén en un nivel bueno para aportar a la selección cuando lo necesita", explicó.

Al tratarse de su primer partido en la Copa, consideró que este a veces "puede ser traicionero", porque juegan las emociones y la ansiedad. "Va a ser un rival duro", dijo.

"Por la última experiencia que tuve con Paraguay, sabemos que no va a ser un partido fácil, los paraguayos son aguerridos, pero nosotros tenemos jugadores preparados para este tipo de partidos y lo vamos a sacar adelante", dijo por su parte el atacante Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS).

Mav/ol

LA NACION