"Sería una mala opción salir con mentalidad de empatar", dice DT de Ecuador

El seleccionador de Ecuador, Félix Sánchez, consideró este sábado una "mala opción" que su equipo se conforme con buscar el empate contra México el domingo, un resultado que le daría el pase a cuartos de final de la Copa América 2024.

"Sabemos que el empate nos daría la clasificación a nosotros, pero creo que sería una mala opción salir con la mentalidad de empatar", dijo el español en una rueda de prensa previa al choque que tendrá lugar en Glendale, Arizona, desde las 00H00 GMT del lunes.

"Evidentemente no nos vamos a volver locos, pero vamos a intentar hacer un buen partido e intentar ganar", agregó.

A la Tricolor le basta una igualdad en el State Farm Stadium, donde se espera mayoría de hinchas mexicanos, para avanzar a cuartos por tercera vez en este siglo, tras las ediciones de 2016 y 2021.

Los aztecas necesitan, sí o sí, de una victoria para obtener el boleto restante del Grupo B, luego de que Venezuela se clasificara anticipadamente en la fecha pasada.

"El equipo está bien, con confianza (...) Es una final, sabíamos que este era un escenario que podía pasar, llegando al último partido con la obligación de obtener un resultado. Estamos intentando prepararlo de la mejor manera posible", afirmó Sánchez.

Los mexicanos "al igual que nosotros (...) no han podido llegar con más puntos, pero han hecho dos grandes partidos. Están obligados a conseguir un resultado positivo y eso nos lo va a hacer más difícil, pero el equipo está preparado para asumir estos compromisos", apuntó.

Ecuador contará con un refuerzo de peso para el último choque de la zona: su goleador histórico Enner Valencia, ausente por suspensión en la victoria 3-1 contra Jamaica.

"Enner es nuestro capitán, es un jugador muy importante (...) Tuvo ese descanso desafortunado en la segunda jornada, entonces viene fresco. Esperemos que mañana nos pueda ayudar", dijo el DT, sin confirmar la titularidad del ariete de 34 años.

El extremo Jeremy Sarmiento, titular en la derrota contra Venezuela (2-1) y el triunfo ante Jamaica, se mostró optimista con obtener la clasificación.

"Estamos más unidos que nunca, eso me da confianza. Día a día me siento mejor. Me siento un jugador importante en la selección y eso es lo que quiero, ayudar lo máximo para llegar a nuestros objetivos", aseguró.

Raa/ma

