"Sólo Dios y Dorival saben cuándo seré titular", dice Endrick

El joven Endrick, una de las figura más esperadas en la Copa América-2024, aseguró este viernes que no está impaciente por estrenarse como titular con Brasil y confió en que el entrenador Dorival Júnior tomará las mejores decisiones para el equipo.

"Estoy muy agradecido a Dorival por haberme llamado y confiar en mí", dijo el futuro delantero del Real Madrid en una rueda de prensa celebrada en un hotel de Los Ángeles (California).

"Sé que Dorival está haciendo lo mejor para Brasil. No va a hacer lo mejor para Endrick o para Vinícius Júnior o para Rodrygo. Va a hacer lo mejor para la selección brasileña", subrayó.

A sus 17 años, el todavía punta del Palmeiras ha sido una aparición fulgurante para la 'Seleção', anotando tres goles en seis partidos saliendo desde el banco. Tres de esas dianas llegaron en juegos consecutivos, incluyendo las que dieron el triunfo a Brasil en los amistosos ante Inglaterra (1-0) y México (3-2).

"Sólo Dios y el profesor Dorival lo saben", dijo Endrick sobre la fecha de su primera titularidad.

"Yo me mantengo trabajando, esperando. Nadie necesita saltarse etapas, nadie tiene que ir más allá de Brasil", afirmó el punta, que compite por un puesto en el once inicial con figuras como Evanilson o el propio Rodrygo.

"Si ves a los delanteros aquí, son todos de primer nivel", reconoció. "Todos tienen capacidad de estar en el equipo titular".

Endrick expresó su felicidad por vivir su primer torneo con la selección absoluta de Brasil, que debutará el lunes frente a Costa Rica en Inglewood (afueras de Los Ángeles) por el Grupo D, que también integran Paraguay y Colombia.

"Como es mi primer campeonato con la selección, no hay campeonato más importante", subrayó la perla brasileña, que aseguró que no le pesa la presión por su corta edad ni por lucir el emblemático número nueve en la camiseta.

"Es un número que todo delantero sueña con llevar. Pero tampoco me importa mucho el número, lo que quiero es jugar", afirmó.

"Antes me preocupaba mucho la presión. Tenía en la cabeza que tenía que marcar, cumplir con las expectativas, hacer feliz a todo el mundo... Después cambié mi mentalidad y ya no me importa la presión, sólo quiero hacer feliz a mi familia", aseguró.

Respecto a sus rivales de grupo, Endrick aseguró que son "selecciones fuertes, bien estructuradas, van a ser juegos maravillosos".

"Costa Rica es un rival muy peligroso que dará mucho trabajo (...) Debemos tener mucho cuidado", advirtió.

Gbv/ma

LA NACION