Radio Free Asia suspende operaciones por “shutdown” y recortes de Trump en EEUU

Radio Free Asia (RFA), fundada hace cerca de tres décadas para informar sobre China y otros países asiáticos que no tienen medios independientes, dijo el miércoles que suspenderá operaciones tras quedarse sin fondos del gobierno de Estados Unidos.

La radio ya había despedido o dado licencia a más del 90% de su personal y redujo drásticamente su producción desde que el presidente Donald Trump recortó en marzo la mayoría de fondos de medios financiados por el gobierno.

RFA, que durante mucho tiempo fue una piedra en el zapato para Pekín, cierra justo cuando Trump se reúne con el presidente chino Xi Jinping en un viaje por Asia.

Algunos de los recortes de Trump fueron desafiados exitosamente ante los tribunales, pero RFA enfrentó una nueva interrupción de fondos debido al cierre del gobierno federal, que ya lleva casi un mes por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso.

La radio dijo que no tendría otra opción que detener toda producción de noticias a partir del viernes, por primera vez desde que comenzó a transmitir en 1996.

Bay Fang, presidenta y directora ejecutiva de RFA, dijo que la decisión significa que el dinero restante puede destinarse a paquetes de indemnización para el personal que ahora será despedido formalmente.

