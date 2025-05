Rafael Devers advierte a los Medias Rojas que no se moverá a la primera base

BOSTON (AP) — Rafael Devers es el bateador designado de los Medias Rojas de Boston.

Y el dominicano no está interesado en cambiar de posición nuevamente.

Al hablar con los reporteros por primera vez desde que Triston Casas quedó descartado para el resto de la temporada tras romperse el tendón de la rodilla izquierda y someterse a un cirugía, Devers dijo el jueves que la gerencia de los Medias Rojas le planteó la idea de que ocupara el puesto de primera base de Boston.

El tres veces All-Star no considera que sea de su mejor interés hacer otro cambio de posición después de que se le pidiera pasar de la tercera base a bateador designado durante el entrenamiento de primavera, después de que los Medias Rojas ficharon a Alex Bregman para jugar en la tercera base.

“Me hicieron la pregunta. Ellos me pusieron otra posición en el 'spring training. Se ve muy feo que me pidan jugar en otra posición ahora”, manifestó Devers tras conectar un jonrón y remolcar dos carreras en la victoria de Boston 5-0 sobre Texas el jueves.

"Sé que soy un pelotero, pero tampoco puedo jugar todas las posiciones", añadió. “No me puedo adaptar como cualquier otro pelotero a un posición. Si es primera base, saben que no voy a jugar de una vez. No es una buena decisión. No se ve bien".

Devers dijo que habló con el director de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, sobre la posibilidad de jugar en primera base en ausencia de Casas.

Por ahora, Boston está cubriendo la posición de primera base con un pelotón que incluye a Romy González y Abraham Toro.

“No sé que le pasa a esa persona conmigo”, dijo Devers sobre Breslow. “Él jugó pelota... creo que él también entiende que es muy difícil cambiar de posición así”.

“Ellos mismos me quitaron de una posición, me dijeron que botara mi guante que no iba a jugar (la tercera base). “Es algo sin sentido”, apuntó.

Devers ofreció una sugerencia a Breslow, quien lanzó 12 temporadas en las Grandes Ligas y fue un miembro clave del bullpen de Boston cuando el equipo ganó la Serie Mundial en 2013. Breslow está en su segunda temporada al frente del departamento de operaciones de béisbol de los Medias Rojas.

“Que hagan su trabajo, que busque otro pelotero, salgan al mercado. Esa sería la mejor decisión”, indicó Devers.

Al ser preguntado sobre cambiar de opinión en caso de que los Medias Rojas reciban poca producción del grupo actual de inclista, Devers reiteró que es un bateador designado a tiempo completo.

También declaró que estaba molesto de que Boston considerara que él asumiera una posición en la que no ha jugado ni una entrada en las mayores.

“Yo soy un poquito terco y creo que esta vez no puedo cambiar mi mentalidad”, remarcó.