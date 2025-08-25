Raleigh le arrebata una marca al venezolano Salvador Pérez en Grandes Ligas

Con dos bombazos en el triunfo de los Marineros de Seattle, el estadounidense Cal Raleigh desbancó este domingo al venezolano Salvador Pérez como el receptor con más jonrones en una temporada de las Grandes Ligas de béisbol.

Raleigh suma un total de 49 cuadrangulares y sigue líder general de esta categoría en Las Mayores por delante de astros como el japonés Shohei Ohtani (Dodgers) y el estadounidense Aaron Judge (Yankees), que llevan 45 y 40 respectivamente.

Hasta la histórica campaña de Raleigh, Salvador Pérez era el catcher regular (al menos 75% de partidos en esa posición) con más jonrones gracias a los 48 que conectó en 2021 con los Royales de Kansas City.

Este domingo, Raleigh fue otra vez clave en la paliza de los Marineros 11x4 a los Atléticos de Oakland.

En total, conectó cuatro hits y remolcó cuatro carreras de los locales.

En otros escenarios, el lanzador venezolano Ránger Suárez batió su récord personal de ponches con los 11 logrados en la victoria de los Filis de Filadelfia 3x2 ante los Nacionales de Washington.

Suárez lanzó siete entradas en blanco en las que permitió tres hits. En su anterior salida también había ponchado a 10 bateadores en un triunfo ante los Marineros el 18 de agosto.

Las tres carreras de los Filis fueron impulsadas por el también venezolano Rafael Marchán.

En la segunda entrada bateó un doble para que anotaran Nick Castellanos y Bryson Stott y en la tercera sacó una base por bolas que permitió que Alec Bohm pasara también por la registradora.

Los Dodgers de Los Ángeles, por su lado, vencieron 8x2 a domicilio a los Padres de San Diego, en su único triunfo en esta serie de tres partidos.

Ohtani pegó un jonrón y Freddie Freeman otros dos cuadrangulares. El venezolano Elías Díaz remolcó las dos carreras de San Diego con un vuelacercas de 126 metros.