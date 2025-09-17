Raleigh rompe récord del mítico Mickey Mantle en una noche de dos jonrones

El estadounidense Cal Raleigh conectó otros dos jonrones en el triunfo del martes de los Marineros de Seattle y alcanzó nuevas marcas en su excepcional temporada en las Grandes Ligas de béisbol.

El receptor, máximo cañonero del año en Las Mayores, bateó su primer cuadrangular en la tercera entrada del triunfo 12x5 ante los Reales de Kansas City.

Raleigh llegó así a 55 jonrones en el año y adelantó a Mickey Mantle para establecer un nuevo récord para un bateador ambidiestro.

El estadounidense había igualado un día antes los 54 cuadrangulares que el legendario Mantle logró con los Yankees de Nueva York en 1961.

Esta marca no dejó satisfecho a Raleigh, que a su regreso en el cuarto inning pegó otro misil de 128 metros que desbordó el muro del Kauffman Stadium de Kansas City.

Con su jonrón número 56, Raleigh igualó el récord para un pelotero de Seattle, que fijó Ken Griffey Jr. en las temporadas de 1997 y 1998.

Raleigh tiene todavía 11 partidos de la temporada regular para sobrepasar a Griffey Jr.

El receptor también intentará dar alcance a Aaron Judge, la estrella actual de los Yankees, que en 2022 fijó el récord de jonrones de la historia en la Liga Americana con 62.

La exhibición de Raleigh inspiró a sus compañeros de Seattle y el también estadounidense Dominic Canzone fue un paso más allá y logró tres jonrones y cinco hits frente a los Reales.

El dominicano Julio Rodríguez se unió al bombardeo con dos imparables y dos carreras impulsadas para los Marineros, que están sembrando el temor de cara a los playoffs con una racha de 10 victorias seguidas.

En otros duelos del martes, los Mets de Nueva York lograron un triunfo valioso para sus aspiraciones de alcanzar la postemporada.

La novena de Queens venció 8x3 a los Padres de San Diego con cuadrangulares de Pete Alonso y el puertorriqueño Francisco Lindor.

Su estrella dominicana Juan Soto se quedó en un hit en sus cuatro turnos al bate, mientras que su compatriota Fernando Tatis Jr se fue de vacío para los Padres.

Los Yankees de Nueva York despertaron tras la paliza 7x0 del lunes y esta vez superaron a los Mellizos de Minnesota por un apretado 10x9.

Los visitantes anotaron las 10 carreras en las primeras cuatro entradas. Judge aportó un hit, una carrera impulsada y dos bases por bolas.

En Detroit, los Guardianes vencieron 7x5 a los Tigres con dos carreras remolcadas por el venezolano Gabriel Arias. Su compatriota Gleyber Torres firmó un jonrón solitario para Detroit.

