Ralph Lauren y Michael Kors despiden al “ícono” Giorgio Armani

Los íconos de la moda estadounidense Ralph Lauren y Michael Kors describieron al diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido el jueves a los 91 años, como un "ícono", y elogiaron su "visión" más allá de la moda.

Ralph Lauren destacó que su homólogo fue "un diseñador que nunca se desvió de su visión", en una declaración enviada a la AFP.

"Aunque fue un ícono del mundo de la moda, vivió con gran humildad y un amor por la vida que inspiró su forma de trabajar y de vivir. Creó un mundo que refleja todo lo que amaba, con una eternidad que será su legado", continuó el estadounidense, de 85 años.

En una publicación en Instagram, Michael Kors afirmó que la "elegancia, visión y enfoque del estilo" de Armani "realmente cambiaron la forma en que las mujeres y los hombres de todo el mundo se visten y viven a diario".

"Es uno de los verdaderos íconos de todos los tiempos y siempre lo será", añadió.

El diseñador estadounidense, de 66 años, acompañó el texto con una foto de Armani con pantalones cortos, camiseta negra y zapatos color crudo (su color favorito, el de la seda cruda, un gris con matices beige), hablando por teléfono en la playa.

El italiano se distinguió en alta costura, prêt-à-porter, accesorios, perfumes, joyería, así como en diseño de interiores y hoteles de lujo.

En Estados Unidos, Armani vistió a numerosas estrellas. Con la creación del vestuario de Richard Gere en la película "Gigoló americano" (1980), se convirtió en "Il Re Giorgio" ("El Rey Giorgio").

La popular serie de televisión "Vicio en Miami", símbolo de los años 1980, convirtió en un clásico llevar una camiseta debajo de una chaqueta Armani.

En 2000, el Museo Guggenheim de Nueva York le dedicó una retrospectiva.

