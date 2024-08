Rapero Fatman Scoop muere en EEUU tras desplomarse en el escenario

El rapero estadounidense Fatman Scoop murió a los 53 años después de sufrir un colapso mientras actuaba en el escenario, anunció su representante el sábado.

Scoop, conocido por sus éxitos "Be Faithful" y "It Takes Scoop", se desplomó el viernes mientras actuaba en el escenario en Hamden, estado de Connecticut, y fue llevado al hospital pero los médicos no pudieron reanimarlo, informaron medios estadounidenses.

"Con el más profundo pesar de mi corazón anuncio el fallecimiento de Isaac Freeman III, conocido profesionalmente como Fatman Scoop", escribió el manager Birch Michael en su cuenta de Facebook.

"Me enseñaste a ser el hombre que soy hoy. Te amo, Scoop. Muchas gracias por todo lo que me diste", agregó Michael en la publicación, junto a una imagen del artista.

