Rebelión en la Cámara de EEUU impulsa prórroga de subsidios de Obamacare

Legisladores estadounidenses votaron el jueves para reactivar los subsidios de seguro médico que expiraron a finales del año pasado, ofreciendo esperanza a millones de estadounidenses que enfrentan fuertes aumentos de primas, y presionando al Senado para que haga lo propio.

El proyecto, que se aprobó con apoyo demócrata y el respaldo de un pequeño bloque de republicanos que desafiaron al liderazgo de su partido, prorrogaría durante tres años los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible, conocida como Obamacare.

Estos subsidios reducen los costos mensuales del seguro para los estadounidenses que compran cobertura en lugares administrados por el gobierno.

Su vencimiento el 1 de enero aumentó en más del doble el valor de los pagos para muchos hogares, reavivando un debate políticamente sensible sobre la asequibilidad de la atención médica en un año que estará dominado por las elecciones legislativas de medio término.

Al final, 17 republicanos votaron con los demócratas para aprobar el proyecto, una ruptura pública que subrayó la creciente ansiedad entre legisladores de distritos que buscarán su reelección y podrían ser criticados por el aumento de los costos de salud.

Pero incluso sus partidarios admiten que es poco probable que el proyecto de la Cámara se convierta en ley en su forma actual.

El presidente Donald Trump ha criticado los subsidios por "derrochadores" y ha instado a los republicanos a impulsar cambios, aunque también les ha dicho que quizá deban ser flexibles para lograr un acuerdo.

El proyecto ahora pasa al Senado, donde su destino es incierto.

"La crisis de asequibilidad no es un engaño. Es muy real a pesar de lo que haya dicho Donald Trump", dijo a periodistas Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata de la Cámara.

Los subsidios se crearon originalmente bajo la Ley de Atención Médica Asequible y se ampliaron durante la pandemia de covid-19, lo que hizo la cobertura más barata y disponible para más personas.

Se estima que actualmente 22 millones de estadounidenses se benefician de la asistencia mejorada.

Una prórroga similar de tres años fracasó en el Senado en diciembre, al no alcanzar el umbral de 60 votos necesario para avanzar.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, estima que una prórroga limpia de tres años de los subsidios mejorados de Obamacare costaría casi US$ 81.000 millones en una década, pero lograría que ocho millones más de personas tengan seguro médico para 2029.