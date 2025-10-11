Receptor de Falcons, Darnell Mooney, se perderá el juego contra Bills por lesión en muslo

ATLANTA (AP) — El receptor abierto Darnell Mooney ha sido descartado para el partido en casa de los Falcons de Atlanta contra los Bills de Buffalo el lunes por la noche debido a una lesión en el tendón de la corva.

Mooney sufrió la lesión en la victoria de Atlanta 34-27 sobre Washington el 27 de septiembre, y una semana de descanso no proporcionó el tiempo de recuperación suficiente para que la amenaza profunda pudiera regresar.

Mooney se perdió todo el calendario de pretemporada debido a una lesión en el hombro que sufrió en la primera sesión de práctica de los Falcons. Su lesión en el tendón de la corva abrirá una oportunidad para que Casey Washington, KhaDarel Hodge y otros se unan a Drake London y Ray-Ray McCloud como los objetivos principales en la posición de receptor abierto para el quarterback Michael Penix Jr.

También fueron listados como fuera en el informe de lesiones de los Falcons publicado el sábado el esquinero Clark Phillips III (enfermedad, tríceps) y los linieros defensivos Ta'Quon Graham (pantorrilla) y LaCale London (tríceps).

Los esquineros Billy Bowman (rodilla, tendón de la corva) y Natrone Brooks (conmoción cerebral, hombro) están en duda.

