Reconocida presentadora de EEUU suplica por la vida de su madre a secuestradores

La famosa presentadora estadounidense Savannah Guthrie suplicó entre lágrimas, este miércoles en la noche, a los secuestradores de su madre que entreguen pruebas de que la mujer de 84 años sigue con vida.

"Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen", dijo Guthrie en un video en sus redes sociales, tras señalar que "las voces e imágenes son fáciles de manipular".

Rodeada por familiares, la copresentadora del programa matutino "Today" de NBC News se dirigió directamente a los secuestradores: "Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar".

El lunes, la Policía de Arizona dijo que creía que Nancy Guthrie fue secuestrada de su casa en el condado de Pima, después de desaparecer el domingo en extrañas circunstancias.

"No se fue por cuenta propia, lo sabemos", dijo el sheriff local Chris Nanos en una conferencia de prensa el lunes.

En el video, Guthrie describió el frágil corazón y la delicada salud de su madre. "Vive con dolor constante. Está sin medicina. La necesita para sobrevivir y la necesita para no sufrir", dijo Guthrie en el video.

También se dirigió directamente a su madre: "Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy".

En su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que habló con la menor de las Guthrie "y le hice saber que estoy ordenando a TODAS las fuerzas del orden federales que estén a completa disposición de la familia y de las fuerzas del orden locales".