Recorta sin sorpresas sus tasas de interés en un cuarto de punto a 4%-4,25%
La Reserva Federal de Estados Unidos redujo sus tasas de interés de referencia el miércoles por prim
La Reserva Federal de Estados Unidos redujo sus tasas de interés de referencia el miércoles por primera vez este año, en un cuarto de punto como esperaba el mercado, debido a un mercado laboral más débil.
La Fed redujo la tasa de interés de referencia a 4-4,25% y prevé dos recortes adicionales este año. Solo el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente Donald Trump -crítico de la Fed- votó en contra de esta decisión y buscó una reducción mayor de la tasa.
El comité monetario del banco central se mostró asimismo más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1,6% este año frente al 1,4% que proyectaba en junio.
