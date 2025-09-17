Recorta sin sorpresas sus tasas de interés en un cuarto de punto a 4%-4,25%

La Reserva Federal de Estados Unidos redujo sus tasas de interés de referencia el miércoles por primera vez este año, en un cuarto de punto como esperaba el mercado, debido a un mercado laboral más débil.

La Fed redujo la tasa de interés de referencia a 4-4,25% y prevé dos recortes adicionales este año. Solo el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente Donald Trump -crítico de la Fed- votó en contra de esta decisión y buscó una reducción mayor de la tasa.

El comité monetario del banco central se mostró asimismo más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1,6% este año frente al 1,4% que proyectaba en junio.

bys/aha/mr/mar