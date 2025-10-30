Recortará bruscamente la admisión de refugiados con prioridad a blancos sudafricanos

El gobierno de Donald Trump anunció el jueves que va a reducir hasta 7500 el número de refugiados que Estados Unidos admite cada año, plazas reservadas en su mayoría para sudafricanos blancos.

La nueva cifra, que se aplica para el año fiscal de 2026 que comenzó el 1 de octubre, se opone a los más de 100.000 refugiados al año que el país acogió durante el mandato de Joe Biden (2021-2025).

La gran mayoría de los aceptados durante este año serán sudafricanos blancos y "otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus países de origen", según un memorándum de la Casa Blanca.

"Las plazas de admisión se asignarán principalmente a 'afrikaners' de Sudáfrica", afirma.

Trump detuvo prácticamente la llegada de refugiados tras asumir el cargo en enero, pero ha hecho una excepción con los sudafricanos blancos, a pesar de que Pretoria insiste en que no están perseguidos.

Los primeros 50 afrikaners, como se conoce a los descendientes de los primeros colonos europeos de Sudáfrica, llegaron en mayo a Estados Unidos.

Trump firmó en enero una orden ejecutiva que suspendía el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del Consejo Americano de Inmigración, asegura que más de dos millones de personas que huían de sus países han sido admitidas como refugiados por Estados Unidos desde 1980.

