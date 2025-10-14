Recuadro de previsiones económicas del FMI

El Fondo Monetario Internacional publicó una actualización de su Perspectiva de la Economía Mundial (WEO) el martes.

La tabla a continuación muestra las previsiones de crecimiento del PBI y de inflación global en porcentajes, con el cambio desde la actualización del WEO de julio entre paréntesis:

2025

2026

Mundo

3,2 (+0,2)

3,1 (0,0)

Economías avanzadas

1,6 (+0,1)

1,6 (0,0)

Estados Unidos

2,0 (+0,1)

2,1 (+0,1)

Zona euro

1,2 (+0,2)

1,1 (-0,1)

Alemania

0,2 (+0,1)

0,9 (0,0)

Francia

0,7 (+0,1)

0,9 (-0,1)

Italia

0,5 (0,0)

0,8 (0,0)

España

2,9 (+0,4)

2,0 (+0,2)

Japón

1,1 (+0,4)

0,6 (+0,1)

Gran Bretaña

1,3 (+0,1)

1,3 (-0,1)

Canadá

1,2 (-0,4)

1,5 (-0,4)

Economías emergentes y en desarrollo

4,2 (+0,1)

4,0 (0,0)

China

4,8 (0,0)

4,2 (0,0)

India

6,6 (+0,2)

6,2 (-0,2)

Rusia

0,6 (-0,3)

1,0 (0,0)

América Latina y el Caribe

2,4 (+0,2)

2,3 (-0,1)

Brasil

2,4 (+0,1)

1,9 (-0,2)

México

1,0 (+0,8)

1,5 (+0,1)

Oriente Medio y Asia Central

3,5 (+0,1)

3,8 (+0,3)

África subsahariana

4,1 (+0,1)

4,4 (+0,1)

Sudáfrica

1,1 (+0,1)

1,2 (-0,1)

Inflación mundial

4,2 (0,0)

3,7 (+0,1)

da/jz