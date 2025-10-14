Recuadro de previsiones económicas del FMI
El Fondo Monetario Internacional publicó una actualización de su Perspectiva de la Economía Mundial (WEO) el martes.
La tabla a continuación muestra las previsiones de crecimiento del PBI y de inflación global en porcentajes, con el cambio desde la actualización del WEO de julio entre paréntesis:
2025
2026
Mundo
3,2 (+0,2)
3,1 (0,0)
Economías avanzadas
1,6 (+0,1)
1,6 (0,0)
Estados Unidos
2,0 (+0,1)
2,1 (+0,1)
Zona euro
1,2 (+0,2)
1,1 (-0,1)
Alemania
0,2 (+0,1)
0,9 (0,0)
Francia
0,7 (+0,1)
0,9 (-0,1)
Italia
0,5 (0,0)
0,8 (0,0)
España
2,9 (+0,4)
2,0 (+0,2)
Japón
1,1 (+0,4)
0,6 (+0,1)
Gran Bretaña
1,3 (+0,1)
1,3 (-0,1)
Canadá
1,2 (-0,4)
1,5 (-0,4)
Economías emergentes y en desarrollo
4,2 (+0,1)
4,0 (0,0)
China
4,8 (0,0)
4,2 (0,0)
India
6,6 (+0,2)
6,2 (-0,2)
Rusia
0,6 (-0,3)
1,0 (0,0)
América Latina y el Caribe
2,4 (+0,2)
2,3 (-0,1)
Brasil
2,4 (+0,1)
1,9 (-0,2)
México
1,0 (+0,8)
1,5 (+0,1)
Oriente Medio y Asia Central
3,5 (+0,1)
3,8 (+0,3)
África subsahariana
4,1 (+0,1)
4,4 (+0,1)
Sudáfrica
1,1 (+0,1)
1,2 (-0,1)
Inflación mundial
4,2 (0,0)
3,7 (+0,1)
