Recuadro de previsiones económicas del FMI

El Fondo Monetario Internacional publicó una actualización de su Perspectiva de la Economía Mundial

El Fondo Monetario Internacional publicó una actualización de su Perspectiva de la Economía Mundial (WEO) el martes.

La tabla a continuación muestra las previsiones de crecimiento del PBI y de inflación global en porcentajes, con el cambio desde la actualización del WEO de julio entre paréntesis:

2025

2026

Mundo

3,2 (+0,2)

3,1 (0,0)

Economías avanzadas

1,6 (+0,1)

1,6 (0,0)

Estados Unidos

2,0 (+0,1)

2,1 (+0,1)

Zona euro

1,2 (+0,2)

1,1 (-0,1)

Alemania

0,2 (+0,1)

0,9 (0,0)

Francia

0,7 (+0,1)

0,9 (-0,1)

Italia

0,5 (0,0)

0,8 (0,0)

España

2,9 (+0,4)

2,0 (+0,2)

Japón

1,1 (+0,4)

0,6 (+0,1)

Gran Bretaña

1,3 (+0,1)

1,3 (-0,1)

Canadá

1,2 (-0,4)

1,5 (-0,4)

Economías emergentes y en desarrollo

4,2 (+0,1)

4,0 (0,0)

China

4,8 (0,0)

4,2 (0,0)

India

6,6 (+0,2)

6,2 (-0,2)

Rusia

0,6 (-0,3)

1,0 (0,0)

América Latina y el Caribe

2,4 (+0,2)

2,3 (-0,1)

Brasil

2,4 (+0,1)

1,9 (-0,2)

México

1,0 (+0,8)

1,5 (+0,1)

Oriente Medio y Asia Central

3,5 (+0,1)

3,8 (+0,3)

África subsahariana

4,1 (+0,1)

4,4 (+0,1)

Sudáfrica

1,1 (+0,1)

1,2 (-0,1)

Inflación mundial

4,2 (0,0)

3,7 (+0,1)

