Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Reducir atención primaria provocaría hasta 164.000 muertes en América Latina en 5 años
Una reducción repentina y masiva de la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe prov
- 1 minuto de lectura'
Una reducción repentina y masiva de la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe provocaría entre 32.100 y 164.800 muertes evitables y hasta US$37.000 millones en pérdidas en cinco años, según un informe divulgado este lunes.
Un shock sanitario como una nueva pandemia global que provocara una reducción de entre el 25% y el 50% de la atención primaria (básica) sanitaria "podría causar entre 32.100 y 164.800 muertes adicionales" en cinco años, explicó el informe conjunto realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Mundial publicado en la revista científica The Lancet.
Además tendría un impacto económico de entre US$7000 millones y US$37.000 millones en ese mismo periodo, según los autores del estudio.
La atención primaria de salud acostumbra a ser el primer interlocutor del paciente y ayuda a descargar a los hospitales y clínicas de aquellos problemas sanitarios que no son graves.
La región ha conocido un notable avance en la cobertura médica, recuerda el texto: en 2019, el 77% de la población en América Latina y el Caribe tenía acceso a servicios de salud, en comparación con el 65% de 2000.
Pero la epidemia del Covid-19 puso a prueba esos servicios de atención básicos.
"La salud universal y la atención primaria de salud son esenciales para abordar los desafíos únicos de salud de la región y garantizar una salud equitativa para todos", explicó el texto, difundido con motivo de una reunión ministerial de la OPS.
jz/dga
Otras noticias de Salud
- 1
Este es el ejercicio que deben realizar los mayores de 60 años para vivir más, según Harvard
- 2
De qué murió Russell Nelson: presidente de la iglesia mormona en Estados Unidos
- 3
Cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Florida este 2025
- 4
Para evitar al ICE: así se ayudan migrantes en Texas para evadir las redadas en las carreteras