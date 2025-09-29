Reducir atención primaria provocaría hasta 164.000 muertes en América Latina en 5 años

Una reducción repentina y masiva de la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe provocaría entre 32.100 y 164.800 muertes evitables y hasta US$37.000 millones en pérdidas en cinco años, según un informe divulgado este lunes.

Un shock sanitario como una nueva pandemia global que provocara una reducción de entre el 25% y el 50% de la atención primaria (básica) sanitaria "podría causar entre 32.100 y 164.800 muertes adicionales" en cinco años, explicó el informe conjunto realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Mundial publicado en la revista científica The Lancet.

Además tendría un impacto económico de entre US$7000 millones y US$37.000 millones en ese mismo periodo, según los autores del estudio.

La atención primaria de salud acostumbra a ser el primer interlocutor del paciente y ayuda a descargar a los hospitales y clínicas de aquellos problemas sanitarios que no son graves.

La región ha conocido un notable avance en la cobertura médica, recuerda el texto: en 2019, el 77% de la población en América Latina y el Caribe tenía acceso a servicios de salud, en comparación con el 65% de 2000.

Pero la epidemia del Covid-19 puso a prueba esos servicios de atención básicos.

"La salud universal y la atención primaria de salud son esenciales para abordar los desafíos únicos de salud de la región y garantizar una salud equitativa para todos", explicó el texto, difundido con motivo de una reunión ministerial de la OPS.

