Regulador de EEUU apela victoria judicial de Meta en caso antimonopolio

La Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) de Estados Unidos anunció el martes que apelará el fallo que descartó su demanda contra Meta por monopolizar las redes sociales.

"Nuestra posición no ha cambiado. Meta violó nuestras leyes antimonopolio cuando adquirió Instagram y WhatsApp", dijo a reporteros Joe Simonson, portavoz de la FTC.

"Los consumidores estadounidenses han sufrido por ese monopolio", agregó.

La agencia gubernamental presentó el aviso de apelación ante un tribunal del distrito de Columbia. El proceso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.

La FTC demandó a Facebook en 2020 -durante el primer mandato del presidente Donald Trump- por la adquisición de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014.

El juez James Boasberg del tribunal de distrito federal en Washington concluyó en noviembre de 2025 que Meta enfrenta suficiente competencia de sus rivales TikTok y YouTube, lo que impide que ejerza un monopolio en el mercado de las redes sociales.

"Meta no tiene monopolio en el mercado", declaró el juez.

Un alto funcionario de la FTC dijo que Boasberg tomó "un camino muy extraño" al basar su fallo en la posición de mercado de Meta al momento del juicio, en lugar de tomar en cuenta un periodo más largo.

El gobierno estadounidense adelanta cinco casos importantes contra empresas tecnológicas, incluyendo dos contra Google y demandas contra Apple y Amazon.