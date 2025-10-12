Rehenes en Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento", dice vicepresidente de EEUU

La liberación de los rehenes israelíes aún retenidos por Hamás es inminente, dijo el domingo el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien aseguró que la administración Trump ejercerá toda la presión necesaria para garantizar la futura estabilidad en Gaza.

"Debería ser en cualquier momento", declaró el vicepresidente al programa "Meet the Press" de NBC News cuando se le preguntó sobre cuándo podría producirse la liberación de los rehenes por parte del movimiento palestino Hamás.

"Esperamos verlos con vida aquí en las próximas 24 horas, probablemente mañana temprano, hora de Estados Unidos, que será más tarde ese mismo día, por supuesto, en Israel", añadió posteriormente en el programa "This Week", de ABC.

Al ser consultado en "Face the Nation", de CBS, sobre si Washington está comprometido a seguir presionando para estabilizar Oriente Medio, Vance respondió: "Se requerirá una influencia y una presión constantes del presidente de Estados Unidos hacia abajo".

En una serie de programas de entrevistas dominicales, Vance también enfatizó que los 200 soldados estadounidenses que serán desplegados en Israel tendrán la misión de supervisar el alto el fuego en Gaza y aclaró que nunca estuvieron destinados a desempeñar ningún tipo de función de combate.

Vance reiteró que no se desplegarán tropas estadounidenses sobre el terreno en territorio palestino.

"Eso abarca desde garantizar que las tropas israelíes se encuentren en la línea acordada, garantizar que Hamás no ataque a israelíes inocentes, hacer todo lo posible para garantizar que la paz que hemos creado se mantenga y perdure", declaró Vance en ABC.

"Pero la idea de tener tropas sobre el terreno en Gaza, en Israel, no es nuestra intención, no es nuestro plan".

