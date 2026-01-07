Reportan tiroteo en Minneapolis en medio de redadas migratorias

MINNEAPOLIS (AP) — Las autoridades reportaron un tiroteo el miércoles que involucró a agentes federales en Minneapolis, donde las fuerzas del orden han estado llevando a cabo una enorme redada migratoria.

Un video en vivo publicado en línea mostró una gran presencia de agentes federales, locales, cinta policial amarilla y autos que habían estado en un choque. El comandante Gregory Bovino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba en el grupo.

"Estamos al tanto de un tiroteo que involucra a las fuerzas del orden federales cerca de East 34th Street y Portland Avenue. Por favor, eviten esta área", declaró la municipalidad en X.

No se dispone de más detalles sobre el tiroteo o el choque de momento.

En una escena que evocó las redadas migratorias en Los Ángeles y Chicago, transeúntes no se contuvieron al expresar su enojo, soplando silbatos, burlándose de los agentes federales y diciéndoles que se fueran.

"¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!" coreaban en voz alta desde detrás de la cinta policial.

Después del tiroteo, el alcalde Jacob Frey declaró que los agentes de inmigración estaban "causando caos en nuestra ciudad".

"Exigimos que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados", indicó Frey en las redes sociales, refiriéndose a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes que había lanzado una operación migratoria extraordinaria con 2.000 agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

La Immigration Defense Network, una coalición de grupos que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación el martes por la noche para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para lidiar con la fuerza federal.

"Soy solo una persona común, pero puedo hacer algo y siento que ese es mi deber", dijo Mary Moran a la emisora KMSP-TV.

___________________________________

Dell’Orto reportó desde St. Paul, Minnesota. El corresponsal Ed White en Detroit contribuyó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.