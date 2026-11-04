Reproches y pases de factura de los republicanos a Trump tras la dura derrota electoral: el sorpresivo mensaje de JD Vance

WASHINGTON.- Fuerte reproches, búsqueda de culpables ante la hecatombe electoral y un gran apuntado: Donald Trump. Consumada la debacle de los republicanos en las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso, rápidamente las filas del presidente quedaron sumergidas en la frustración y se multiplicaron pases de factura por una derrota de dimensiones aún desconocidas para el futuro del partido.

Las más sonora, que cayó como una bomba este mediodía en Washington, fue la del vicepresidente JD Vance, quien atribuyó el aplastante revés directamente a la guerra con Irán, en una notable ruptura con la defensa que Trump hizo de su decisión de lanzar el 28 de febrero pasado el operativo militar contra el régimen en conjunto con Israel.

“La verdadera razón por la que perdimos es obvia para casi todos: la guerra”, escribió Vance, en una extensa publicación en su cuenta de X, en la que además expuso una crítica más amplia de la agenda y el mensaje de la administración Trump.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was… — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

“El propio presidente lo dijo anoche. Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años valió la pena, háganlo. Argumenten que fue un precio que valió la pena pagar. Estén de acuerdo o no, al menos es honesto”, añadió el vicepresidente.

Aún con el golpe fresco de la estrepitosa derrota en las urnas, Trump reconoció la noche del martes que una parte de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato se debió a la guerra de Irán que él impulsó, y que generó un descalabro en la economía global.

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, en el Salón Oval, en marzo pasado. Julia Demaree Nikhinson - AP

“Creo que una parte de esto fue Irán. Pero, al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”, había dicho el mandatario en una entrevista anoche con Fox News.

Esta tarde, en un acto en la Casa Blanca, fue consultado sobre la evaluación de Vance de la derrota. “Creo que es, en gran medida, cierto, porque [la guerra] a corto plazo provocó un ligero aumento en el precio de la nafta”, respondió.

“Al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, añadió Trump, que elogió al presidente saliente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, incluso cuando algunos miembros del partido le hicieron señalamientos tras la dura derrota en las elecciones. “Hizo un trabajo fantástico”, declaró.

En su descargo en X, Vance citó a un encuestador que, según él, enumeró cuatro razones por las cuales los votantes que habían apoyado a Trump en su éxito sobre Kamala Harris en 2024 ahora le dieron la espalda a los republicanos en las elecciones del martes. Una de ellas era “poner fin a la guerra” con Irán, y otra, la exigencia de que Estados Unidos “cambiara su relación con Israel”.

De hecho, en el mismo día de los comicios Trump anunció sorpresivamente que pondría fin a un acuerdo de asistencia en materia de seguridad de 10 años con Israel, que preveía el envío anual a su aliado de 3800 millones de dólares hasta 2028.

El estrecho alineamiento de Estados Unidos con Israel fue un punto de fricción en muchas contiendas electorales, particularmente en Michigan, donde el candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, uno de los ganadores de la noche electoral, criticó la ayuda de la Casa Blanca a su socio, el premier Benjamin Netanyahu.

La guerra en Irán, muy impopular en Estados Unidos según las encuestas, provocó un aumento global de los precios de la energía, lo que agravó la preocupación de los votantes por el elevado costo de vida y la inflación, temas centrales de la campaña.

El vicepresidente JD Vance. TIERNEY L CROSS - POOL

“Existe una especie de ajuste de cuentas dentro del Partido Republicano sobre qué rumbo tomar”, señaló Matt Dole, presidente del Partido Republicano en el condado de Licking, Ohio, estado del que Vance fue senador y en el que el ex legislador demócrata Sherrod Brown logró un escaño ayer.

“Creo que veremos a un sector del Partido Republicano abogar por un retorno a la normalidad, pero esto no implica repudiar la ideología ni las políticas de Trump, sino rechazar su estilo”, amplió al sitio Politico.

Por su parte, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, hizo un duro diagnóstico sobre la derrota republicana, apuntó a diversos diversos factores —desde el caso Epstein hasta la compraventa de acciones por parte de miembros del Congreso— y advirtió sobre el rumbo del partido.

“Esto está cerca de ser un evento de nivel de extinción para los republicanos… de los diez estados más grandes de esta unión, solo uno tendrá control republicano: Florida", destacó DeSantis en una conferencia de prensa en Tallahassee. En su territorio, uno de los bastiones republicanos, Byron Donalds se impuso por estrecho margen (50,02 a 48,71%) sobre el demócrata David Jolly.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. Imagen generada con IA

“No creo que calificarlo de ‘ola’ sea del todo preciso. Es el equivalente político al impacto de un meteorito que recorrió todo Estados Unidos: estados demócratas, estados republicanos y todo lo que hay en medio. Y el único estado que logró mantener la posición y resistir ese impacto es, precisamente, el estado libre de Florida”, se congratuló.

El dirigente conservador sostuvo, en tanto, que el avance demócrata se debió más al rechazo de los votantes hacia los republicanos en Washington -un dardo al gobierno federal- que a un respaldo a las políticas progresistas de un sector de la oposición.

También advirtió que los republicanos podrían quedar excluidos del control unificado en Washington durante años, con las consecuencias potencialmente extendiéndose mucho más allá de las elecciones presidenciales de 2028. “No van a poder, como republicanos, retomar el Senado bajo este mapa actual en solo dos años a partir de ahora”, evaluó.

“Esto es mucho peor de lo que nadie habría esperado. Ruptura del Partido Republicano tal como lo conocemos actualmente. La Cámara de Representantes perdida hasta por lo menos 2030; el Senado, hasta 2032. Vance despidiéndose de 2028”, evaluó, con tono sombrío, un exfuncionario de Trump citado por la cadena CNN.

“Resulta un tanto irónico, pero, aun así, soy optimista respecto al futuro, porque dentro de dos años Trump ya no estará”, comentó, por su parte, Robert Charles, candidato republicano a gobernador de Maine que perdió la contienda ante la demócrata Hannah Pingree.

Con la debacle consumada, Trump buscó despegarse de los candidatos republicanos derrotados en las urnas, curiosamente luego de que en las últimas semanas de la campaña el presidente les rogara a sus simpatizantes que fingieran que su nombre aparecía en las boletas electorales.

“Yo no aparecía en la boleta electoral”, se desligó Trump, que señaló que de haber sido así, su partido “hubiera ganado por una victoria aplastante”.

“Trump casi ha desafiado a los estadounidenses a votar en contra de él”, dijo a The New York Times un estratega republicano de Michigan, Jason Roe, quien añadió que el presidente cerró la campaña con una especie de “recopilación de sus mayores éxitos” en lo que respecta a todas las acciones que irritaron a los votantes. “Él fue el artífice del colapso republicano”, aseguró.

La inmediata cadena de reproches hacia el presidente presagia que el partido quedará sumergido en una profunda revisión sobre el rumbo de cara a 2028 y un debate sobre la influencia que debería tener Trump -debilitado políticamente- en ese proceso.

“Honestamente, hay un solo culpable” de la derrota, estimó Barrett Marson, estratega republicano de Arizona, en diálogo con la CNN. “Si no hubiera ocurrido la guerra, sería un ciclo electoral completamente distinto. Y una sola persona empezó esa guerra”, añadió, en alusión a Trump.