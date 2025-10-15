Republicanos buscan proteger a grandes petroleras de ola de demandas climáticas

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha apostado por impulsar a las grandes petroleras y bloquear las energías renovables, mientras avanza una ola de demandas por daños climáticos contra la industria de los combustibles fósiles.

Ahora, los republicanos se están moviendo para detenerlas con una estrategia doble: impulsan una ley federal de protección e instan a la Corte Suprema a que intervenga.

"El problema para las petroleras es que saben lo que hicieron", dijo a la AFP Richard Wiles, presidente de la organización sin fines de lucro Center for Climate Integrity.

"Su única salida es conseguir algún tipo de exención de responsabilidad, hacer que los casos desaparezcan, cerrar las puertas de los tribunales y obtener una 'tarjeta para salir libre de la cárcel'", añadió.

En tribunales de todo el país se están tramitando decenas de casos basándose en acciones exitosas contra la industria tabacalera de los años 90, incluyendo demandas por lesiones, falta de advertencias e incluso asociación delictiva.

Algunas de estas demandas han sido desestimadas y ninguna ha ido a juicio, aunque la Corte Suprema, de mayoría conservadora, se ha negado varias veces a intervenir y bloquearlas.

- "No tienen vergüenza" -

En junio, 16 fiscales generales estatales republicanos le solicitaron al gobierno Trump promulgar una ley de protección para detener esos casos.

"Bajo el lema del 'cambio climático global' han declarado efectivamente una guerra total contra la energía tradicional estadounidense", decían los fiscales en su carta, en la que calificaron las demandas de "guerra legal contra la industria energética".

Culparon a la Corte Suprema de no mover los casos a una corte federal, donde las compañías creen que tienen más oportunidades de ganar, y citaron una ley de 2005 que concede a los fabricantes de armas un escudo de responsabilidad similar.

"No tienen vergüenza", dijo Pat Parenteau, profesor emérito de leyes ambientales de la Universidad de Vermont, en referencia al argumento que alude a la epidemia de violencia por armas. "¿Es ese su argumento?".

El Congreso aún no ha tomado medidas, pero los observadores ven señales de que una decisión podría estar acercándose. Un reciente proyecto de ley del Distrito de Columbia prohibiría a la ciudad utilizar fondos para que se cumplan las leyes de protección al consumidor "contra las empresas petroleras y de gas por reclamaciones medioambientales".

Y la semana pasada más de 100 republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un escrito en un caso de Colorado, en el que instan al Tribunal Supremo a "poner fin a estos intentos inconstitucionales de dictar la política energética nacional".

La AFP se puso en contacto con Nebraska y Virginia Occidental, que encabezaron la carta, así como con el Departamento de Justicia, las grandes petroleras ExxonMobil, Shell, Chevron y BP, y el Instituto Americano del Petróleo. Ninguno respondió.

- Resultados mixtos -

Por su parte, la administración Trump ha intensificado sus ataques contra los estados gobernados por demócratas que aprueban leyes de "quien contamina paga". Ha demandado, por ejemplo, a Nueva York y Vermont para bloquear "superfondos" que obligarían a las empresas a pagar miles de millones de dólares para contribuir a la resiliencia climática.

El Departamento de Justicia también ha pedido a la Corte Suprema que intervenga en el caso de Colorado, donde el tribunal superior del estado permitió al condado de Boulder continuar con su demanda contra Suncor Energy.

Los resultados hasta ahora han sido mixtos: compañías petroleras han logrado que se desestimen casos en algunos estados, mientras que en otros las causas han avanzado.

"Todavía no ha habido un gran veredicto y no está claro que vaya a haber uno. Y siempre tienes a la Corte Suprema acechando en el fondo", dijo Parenteau.

Eso podría explicar por qué el Congreso ha dudado en actuar, agregó, aunque "dada la locura que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, todo es posible".

ia/ksb/mvl/mr