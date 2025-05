Republicanos de la Cámara impulsan venta de miles de hectáreas de tierras públicas

WASHINGTON (AP) — Los republicanos de la Cámara de Representantes añadieron una disposición a su amplio paquete de recortes fiscales que autorizaría la venta de miles de hectáreas de tierras públicas de Nevada y Utah, lo que ha provocado indignación entre los demócratas y grupos ambientalistas, que calificaron el plan como una traición que podría generar un aumento de la perforación, la minería y la tala en el Oeste.

Los republicanos de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara adoptaron la propuesta de venta de tierras el miércoles por la mañana. El borrador inicial no la había incluido debido a la oposición bipartidista.

Según la disposición de venta de tierras presentada por los representantes republicanos Mark Amodei de Nevada y Celeste Maloy de Utah, se pondrían a la venta miles de hectáreas de tierras públicas en ambos estados, y se propone que algunas de las parcelas sean consideradas para construir proyectos de vivienda asequible. El representante demócrata de Colorado, Joe Neguse, calificó el plan como “profundamente irresponsable”.

“Las tierras públicas no deberían tener un precio. Pero (el presidente) Donald Trump y sus aliados en el Congreso trabajan frenéticamente para entregar nuestras tierras públicas a multimillonarios y contaminadores corporativos para perforar, minar y talar con la mínima supervisión o responsabilidad”, dijo Athan Manuel, director del Programa de Protección de Tierras del Sierra Club. Las tierras que podrían ponerse a la venta “pertenecen a todos los estadounidenses. No deberían ser entregadas para engrosar las cuentas de las corporaciones”, manifestó Manuel.

Las ventas fueron aprobadas cuando la comisión de Recursos Naturales votó 26 a 17 para impulsar la legislación que permitiría un aumento en el arrendamiento de tierras públicas para perforación, minería y tala, mientras se despeja el camino para un mayor desarrollo al acelerar las aprobaciones gubernamentales. Las tasas de regalías pagadas por las empresas para extraer petróleo, gas y carbón se reducirían, revirtiendo los intentos del expresidente demócrata Joe Biden de frenar el uso de combustibles fósiles para ayudar a abordar el cambio climático.

La medida forma parte del gran proyecto de ley de Trump para establecer recortes fiscales, reducciones de gastos y aumento de fondos para detener a los migrantes. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, estableció como objetivo aprobar el paquete en su cámara para el Día de los Caídos, que este año se conmemora el 26 de mayo. En total, 11 comisiones diferentes de la Cámara elaboran partes del proyecto de ley.

Ryan Zinke, representante republicano de Montana y ex secretario del Interior en la primera administración de Trump, dijo antes de la votación que estaba trazando una “línea roja” en las ventas de tierras públicas.

“Es un no ahora. Será un no después. Será un no para siempre”, dijo Zinke, en cuyo estado se encuentran grandes parcelas de tierras de propiedad federal.

Zinke y el representante demócrata de Nuevo México, Gabe Vasquez, están listos para encabezar un nuevo Caucus Bipartidista de Tierras Públicas destinado a proteger y expandir el acceso a las tierras públicas de Estados Unidos. El lanzamiento del caucus estaba programado para el miércoles, horas después de la votación del panel de recursos.

Las tasas de regalías de petróleo y gas bajarían del 16,7% en tierras públicas y del 18,75% en alta mar a una tasa uniforme de 12,5% según el proyecto de ley aprobado por la comisión, que aún enfrenta una votación en la Cámara y el Senado una vez que se incorpore al paquete legislativo final. Las regalías para el carbón bajarían del 12,5% al 7%.

En la medida se establecen cuatro cesiones de tierras para extraer petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico durante la próxima década. También se busca impulsar la decadente industria del carbón con un mandato para poner a disposición 6.250 millas cuadradas de tierras públicas para arrendamiento, un área mayor que Connecticut.

Los partidarios republicanos dicen que los ingresos perdidos se compensarían con un mayor desarrollo. No se sabe si a las empresas les resultarán atractivos los arrendamientos dado el precipitado declive de la industria en los últimos años, a medida que las empresas de servicios públicos adoptan combustibles más limpios y energía renovable.

Drew McConville, investigador de alto nivel del Center for American Progress, una institución de corte liberal, criticó la votación de la comisión.

“El proyecto de ley fiscal de Trump ya era una venta enorme e histórica de tierras y aguas de Estados Unidos a intereses corporativos. Esta maniobra, realizada en la oscuridad de la noche, muestra cuán descaradamente enfocados están los republicanos del Congreso en sacrificar el beneficio público para pagar los imprudentes recortes fiscales de Trump. Si se aprueba este proyecto de ley, las pérdidas para el gran legado de espacios abiertos de Estados Unidos se sentirán por generaciones”, dijo McConville en un comunicado.

El secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, propusieron en marzo usar tierras federales “infrautilizadas” para construir viviendas asequibles. Turner dijo que se necesitan unos siete millones de viviendas. Las autoridades del gobierno de Biden también buscaron usar tierras públicas para viviendas asequibles, aunque a menor escala.

Las agencias aún no han publicado más detalles de la propuesta.

