Rescatan a un tucán que fue visto volando por Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — Un tucán que vieron volando por Las Vegas durante varios meses ha sido rescatado, informó el miércoles un grupo de rescate de aves.

“Todos estábamos muy preocupados por él”, comentó Skye Marsh, presidenta y cofundadora de SouthWest Exotic Avian Rescue. “Es un alivio”.

Sam, el tucán, ha estado viviendo en Las Vegas desde noviembre, para gran preocupación de expertos y aficionados a las aves, que temían por su salud y su capacidad para sobrevivir a largo plazo en una ciudad con cambios drásticos de clima.

“(El) pequeño travieso decidió que era hora de recibir ayuda y voló al garaje de alguien”, declaró Skye a The Associated Press. Los propietarios de la vivienda sabían de quién se trataba y cerraron la cochera para que no pudiera escapar. Sam ha cautivado a la comunidad de Las Vegas luego de sobrevivir en el desierto durante meses.

Después de su captura, el grupo de rescate lo llevó a un veterinario local. Hay algunas señales de “desgaste”, como piel deshidratada y una pequeña lesión en el pico, pero parece estar bien, señaló Skye. El veterinario le administró líquidos y le hizo un análisis de sangre.

Sam había estado comiendo mejor desde que el grupo de rescate colocó alimento más saludable para tucanes alrededor de una jaula durante sus intentos por rescatarlo. Skye explicó que esto mejoró su salud, ya que sus heces se veían más saludables en los días previos a su rescate.

Los dueños de Sam, que habían publicado en redes sociales que el tucán escapó de su jaula en noviembre, no se han puesto en contacto con el grupo de rescate.

El tucán permanecerá en cuarentena en la casa de un miembro del grupo durante 30 a 45 días para asegurarse de que no tenga gripe aviar, que puede propagarse a otras aves del refugio, indicó Skye.