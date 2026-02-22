Rescatistas recuperan el último cuerpo tras mortal avalancha en California

Rescatistas en California recuperaron el sábado el cuerpo de la novena y última persona fallecida en una fatal avalancha en las montañas de Sierra Nevada, informó la oficina del sheriff local.

Un alud impactó a un grupo de 11 esquiadores y cuatro guías el martes, cuando regresaban de un paseo de tres días en la región próxima al pico Castle, una montaña de 2.777 metros, popular destino turístico en la costa oeste de Estados Unidos.

Seis personas fueron rescatadas con vida por los socorristas el martes. Esta fue la avalancha más mortal en Estados Unidos desde 1981.

"Las nueve personas que perdieron la vida en la avalancha de pico Castle del 17 de febrero fueron recuperadas de forma segura de la montaña", señaló la oficina del sheriff del condado de Nevada en un comunicado.

"No hay palabras que realmente capten la magnitud de esta pérdida y nuestros corazones lloran junto a las familias de los afectados por este catastrófico suceso", declaró la sheriff Shannan Moon.

Las autoridades habían advertido el jueves que las operaciones de búsqueda se prolongarían durante el fin de semana por el mal tiempo en la zona.

Los sobrevivientes lograron pedir ayuda poco después de que se produjera el desastre, pero las condiciones de visibilidad nula y el riesgo de nuevos aludes de nieve hicieron que los equipos de rescate no pudieran llegar hasta ellos durante varias horas.